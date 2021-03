Ariana Grande: Datet ihr Ex Pete Davidson jetzt diesen „Bridgerton“-Star?

Ariana Grande: Datet ihr Ex Pete Davidson jetzt diesen "Bridgerton"-Star?

23.03.2021 15:54 Uhr

Phoebe Dynevor und Pete Davidson sollen sich angeblich daten. Die 25-jährige Schauspielerin, die in der Netflix-Serie "Bridgerton" die Rolle der Daphne Bridgerton spielt, soll dem Comedy-Star Berichten zufolge ordentlich den Kopf verdreht haben.

Ein Insider verriet der Zeitung „The Sun“ jetzt: „Pete ist ein echter Charmeur und hat sich mit Phoebe angefreundet, die offensichtlich schön und talentiert ist. Sie haben die Gesellschaft des jeweils anderen genossen, obwohl sie sich noch nicht lange kennen. Die Tatsache, dass er den ganzen Weg nach Großbritannien geflogen ist, zeigt, wie interessiert er ist.“

„Für eine heiße Sekunde“

Das Promi-Duo traf sich letzten Monat in New York und wurde letzte Woche zusammen in der Nähe ihres Hauses in London gesichtet. Das soll nicht ihr erstes Treffen gewesen sein: Zuvor war Dynevor im Februar in New York, Davidsons Heimat.

Einen Schnappschuss der Reise kommentierte sie auf Instagram mit einem Herz-Emoji und den Worten: „Ich bin dankbar, für eine heiße Sekunde hier gewesen sein zu dürfen.“ Bisher haben sich weder die beiden Stars noch ihre Sprecher zu den Gerüchten geäußert.

Er kommt gut rum

Pete Davidson (27) war bis Oktober 2018 vier Monate lang mit Ariana Grande verlobt und datete anschließend Filmstar Kate Beckinsale. Auch Model Kaia Gerber zählt zu Davidsons Verflossenen. Erst kürzlich gab der Comedy-Star jedoch zu, dass er aus jeder seiner vergangenen Beziehungen etwas gelernt und mit auf den Weg genommen habe. (Bang/SpotOn)