Armie Hammer: Das sagt er zu seinem Ehe-Aus

Armie Hammer hat sich von seiner Frau Elizabeth Chambers getrennt. Nach dreizehn Jahren Beziehung und zehn Jahren Ehe gehen der US-Schauspieler und seine Partnerin getrennte Wege. Das Paar zieht zusammen eine fünfjährige Tochter und einen dreijährigen Sohn groß.

Auf Instagram veröffentlichten die einstigen Turteltauben ein Statement zur Trennung. „Dreizehn Jahre als beste Freunde, Seelenverwandte, Partner und Eltern. Es war eine unglaubliche Reise, aber zusammen haben wir entschieden, weiter zu blättern und unsere Ehe hinter uns zu lassen“, schrieb der 33-Jährige.

Quelle: instagram.com

Ihre Kinder bleiben an erster Stelle

Dazu veröffentlichte er ein Throwback-Foto, das die Stars frisch verliebt in jüngeren Jahren zeigt. Trotz der Trennung gebe es kein böses Blut zwischen ihnen. „Während wir dieses neue Kapitel beginnen, werden unsere Kinder und unsere Beziehung als Eltern und enge Freunde unsere Priorität bleiben“, betonte der „Call Me by Your Name„-Darsteller.

„Wir wissen, dass diese Neuigkeiten zu einem öffentlichen Dialog führen, aber zum Wohle unserer Kinder und unserer Familie bitten wir um Privatsphäre, Mitgefühl und Liebe während dieser Zeit.“ Die 37-Jährige postete das gleiche Statement auf ihrem eigenen Account.

Noch im Mai hatte das Paar seinen zehnten Hochzeitstag zusammen gefeiert. „Alles Gute zum Hochzeitstag, mein Schatz! Ich bin mehr als dankbar für dich, dieses Jahrzehnt, unsere Familie und den verträumtesten Sonnenuntergang“, schwärmte Elizabeth. Was letztendlich zum Ehe-Aus führte, ist nicht bekannt. (Bang)