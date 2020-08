14.08.2020 10:31 Uhr

Beatrice Egli wegen Corona immer noch Single

Beatrice Egli hat über ihren Beziehungsstatus gesprochen. Die 32-Jährige hat eine steile Karriere hingelegt: Sie gewann 2013 die RTL-Castingshow DSDS und gehört seitdem zu den beliebtesten Künstlerinnen der Schlagerbranche.

Doch während es beruflich bei ihr kaum besser laufen könnte, sieht es in ihrem Liebesleben ganz anders aus. Es heißt nicht ohne Grund, Glück im Spiel, Pech in der Liebe?

Wie die Schweizerin jetzt im Interview mit „News.at“ bestätigte, ist sie noch immer Single. „Durch Corona war es für viele Menschen nicht einfach, jemand kennenzulernen, insofern kann ich da nichts Neues berichten. Ich bin glücklich so. Alles hat seine Zeit. Ich bin verliebt in das Leben.“

So sollte Beatrices Traummann sein

Was ihr Traummann mitbringen sollte, weiß die Sängerin aber ganz genau: „Was ich mir wünsche, ist jemand, mit dem man Erlebnisse in guten und in schweren Zeiten durchsteht und daran wächst.“

Und weiter: Das macht das Leben nicht zur Traumwelt, aber es kommt darauf an, das reale Leben gut zu meistern.“

So denkt sie über offene Beziehungen

Vor einigen Monaten war sie in der „NDR-Talkshow“ gefragt worden, was sie denn von einer offenen Beziehung halten würde. Eglis Antwort: „ Oh, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe es nicht ausprobiert.“

Sie weiß keine richtige Antwort auf die Frage und sagt: „Also ich glaube, jeder muss wirklich für sich selber wissen was passt. (…) Ich bin nicht in einer Beziehung. Also führe ich jetzt eine offene Beziehung, wenn ich mich date mit mehreren Männern? Ist das schon eine offene Beziehung oder ist das einfach Single-Dasein? Ich bin Single! Also von daher, was soll ich über Monogamie sprechen? Ich bin Single!“

Neues Album kommt im August

Mit der Mitte August erscheinenden Best Of Sammlung „Bunt“ lädt Beatrice ihre Fans ein zu einer farbenfrohen Reise in ihre musikalische Vergangenheit.

Als ganz besondere Überraschung enthält die Zusammenstellung sechs brandneue Bonus-Songs im mitreißenden 80er-Jahre-Sound – mit dem Titeltrack von „BUNT“ legt Beatrice Egli nun die erste Vorab-Single zu ihrer bunten Zeitreise vor!