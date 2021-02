11.02.2021 10:17 Uhr

Bill und Tom Kaulitz: Zwillinge beinahe entzweit – wegen einer Frau!

In seiner Biografie "Career Suicide" plaudert Bill Kaulitz aus dem Nähkästchen über sein Leben und das Leben seines Bruders in der Öffentlichkeit. Dabei offenbarte er, dass die Zwillinge kein gutes Händchen bei der Partnerwahl haben.

Noch immer sind sie irre erfolgreich mit ihrer Band Tokio Hotel: Bill und Tom Kaulitz. Sie sind eine der einzigen deutschsprachigen Bands, die es geschafft hat international erfolgreich zu werden. Seit 2005 sind sie in der Musikbranche unterwegs, heute sind Bill und Tom erwachsen, und Bill hat in seiner Biografie „Career Suicide“ über sein Aufwachsen in der Musikbranche geschrieben. Dabei ging es aber nicht nur um die Musik an sich – Bill plauderte auch über seine Probleme mit der Partnerwahl.

Wie Pech und Schwefel

Die Zwillinge wurden bereits im Alter von 15 Jahren mit ihrer Band Tokio Hotel und dem Song „Durch den Monsun“ weltberühmt und immer hielten die Brüder aus Magdeburg zusammen wie Pech und Schwefel. Zwar gab es zwischendurch einige harte Phasen, aber nichts, was Zwillinge nicht überstehen konnten.

Bill: „Große Liebe kommt vielleicht nicht“

Nun hat Bill seine Biografie auf den Markt gebracht und ist darin auch auf sein Beuteschema und das seines Bruders eingegangen. Dort gestand er sich ein: „Warum nur hatten Tom und ich so ein mieses Händchen bei unserer Partnerwahl? Natürlich weiß ich, warum. Wir dachten, die wirklich große Liebe kommt vielleicht nicht.“

Bill und Tom waren „wie Masochisten“

Wirklich interessante Menschen hätten sie nicht kennengelernt, so Bill weiter in „Career Suicide“: „Also vertrieben wir uns die Zeit mit denen, die wir eigentlich nicht haben dürften – die, die uns verletzten –, wie Masochisten richteten wir den Fokus auf sie, denn nur weil sie schlecht für uns waren, wurden sie überhaupt interessant.“

Die große Liebe verloren

Heute bereue er ein Date mit seiner großen Lieben im Jahr 2011: „Das hätte mir jahrelange Quälereien erspart und mein Herz wäre nicht so schlimm gebrochen worden, dass es bis heute nicht wieder ganz verheilt ist.“

Zwar ist Bill selbst heute noch Single, aber seinen Bruder Tom hat es voll erwischt: Seit drei Jahren ist er nun mit Heidi Klum liiert, seit zwei Jahren sogar verheiratet!

Schwere Zeit entzweite Tom und Bill

Eine besonders schwere Zeit soll sich 2017 ereignet haben, nachdem Bill und Tom nach der Tour zu ihrem Album „Dream Machine“ in ihre Wahlheimat Los Angeles zurückgekehrt waren. Damals hatte sich Tom verliebt und die Frau hätte die Brüder fast entzweit. „Die Frau war ein absurder Albtraum. Partygirl und Gold Digger der dunkelsten Sorte“, beschreibt der Sänger die Frau in seinem Buch. Die unbekannte Dame habe einen Keil zwischen die Brüder getrieben, sodass sie kaum noch in einem Raum zusammen sein konnten und Bill seinen Zwilling fast aus dem gemeinsamen Haus geschmissen hätte. (Bang/AKo)