16.12.2020 09:20 Uhr

Billie Eilish: Darum schläft sie lieber im Bett der Eltern!

Billie Eilish schläft im Schlafzimmer ihrer Eltern, um die Monster in ihrem eigenen Zimmer zu vermeiden.

Die 18-Jährige ist als Sängerin bereits in ihrem sehr jungen Alter weltweit berühmt, doch auch ein Star wie Billie Eilish hat so seine Eigenarten, Probleme und vor allem Ängste.

Angst vor Monstern unterm Bett

Die Musikerin hat nun gestanden, dass sie oft im Bett ihrer Eltern schläft, anstatt in ihrem eigenen, weil sie glaubt, dass es Monster in ihrem Schlafzimmer gibt, vor denen sie Angst hat. Billie sprach in einem kurzen Teaser-Clip zu ihrer kommenden Apple TV+-Dokumentation ‚Billie Eilish: The World‘s A Little Blurry‘, der am Dienstag (15. Dienstag) auf YouTube veröffentlicht wurde, über einige sehr private Dinge. Auch die Angst vor ihren eigenen Dämonen und den Monstern in ihrem Zimmer war ein Thema. Sie erklärt in dem Trailer, während sie auf einem Bett liegt: „Das ist das Bett meiner Eltern. Ich schlafe hier ein, weil ich Angst vor Monstern in meinem Zimmer habe.“

Schlafprobleme

Billie hat sich bereits in der Vergangenheit über ihre Schlafprobleme geöffnet. Wie sie Anfang dieses Jahres erklärte, findet sie es beispielsweise schwierig einzuschlafen, und wird oft von schweren Albträumen geplagt. „Ich schlief letztens zum ersten Mal seit Ewigkeiten im Sitzen in einem Flugzeug ein. Ich hatte dreimal Schlaflähmung. Ich habe viele seltsame Schlafprobleme. Ich habe diese schrecklichen Träume und Sachen. Schlaflähmung, Nachtterror … Es dauert ewig, bis ich einschlafe. Ich verstehe nicht, wie Menschen sofort einschlafen können – das ist so komisch für mich.“

Kinofilm startet Ende Februar

Billie Eilish hatte unterdesen auf ihren Social Media Kanälen das Datum für ihren Dokumentarfilm „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” angekündigt. Am 26. Februar 2021 feiert der Film unter der Regie von R.J. Cutler weltweit auf Apple TV+ sowie in den Kinos Premiere. So der Plan.

“Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” erzählt die Coming-Of-Age Geschichte der Singer/Songwriterin sowie ihren weltweiten Aufstieg in die Liga der Superstars. Unter der Regie des preisgekrönten Filmemachers R.J. Cutler bietet die Doku einen tiefen Einblick in die außergewöhnliche Reise des Teenagers: Das Leben auf der Straße zwischen unzähligen Konzerten, Billies Writing- und Aufnahmeprozess ihres Debütalbums sowie ihr Familienleben werden auf eine beeindruckende Weise auf die Leinwand gebracht. (Bang/KT)