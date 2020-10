16.10.2020 19:07 Uhr

Bon Jovi stinksauer: „Die schaffen es nicht mal ein Stück Papier über der Nase zu tragen“

Jon Bon Jovi hat die "egoistischen" Amerikaner kritisiert, die sich weigern, inmitten der Coronavirus-Pandemie Masken zu tragen.

Der Frontsänger der Band Bon Jovi ist der Meinung, dass die USA nicht genug dafür tut, um gegen die Gesundheitskrise anzukämpfen. Der Künstler findet es nicht richtig, dass das Tragen von Gesichtsmasken zu einem politischen Thema geworden ist.

Der Musiker erklärte gegenüber der „The Sun“-Zeitung: „Ich glaube nicht, dass Amerika und einige Amerikaner genug getan haben. Es tut mir leid, sagen zu müssen, dass es kein planmäßiges Mandat gab. Es wurde jedem Staat überlassen und dann jeder Gemeinde innerhalb der Vereinigten Staaten. Es wurde politisiert, eine Maske zu tragen, wenn es so einfach hätte sein können“, so der 58-Jährige.

Es ist egositisch

„Generationen kamen vor uns, die ihre politische Zugehörigkeit für das Wohlergehen der Nation verschont haben…Und ihr wollt mir erklären, dass es meine Landsleute nicht schafften, ein Stück Papier über ihren Nasen zu tragen? Tut mir leid, aber das ist egoistisch in einem Zeitalter, in dem wir selbstlos hätten sein können“, merkte er zudem an.

Bon Jovis Sohn hatte Corona

Der „Livin‘ On A Prayer“-Sänger war immerhin auch direkt von dem gefährlichen Virus betroffen. Sein 18-jähriger Sohn Jacob hatte glücklicherweise nur mit leichten Symptomen zu kämpfen. Doch seine Bandkollegen David Bryan und Everett Bradley kamen nicht so glimpflich davon und brauchten länger, um sich zu erholen. Andere Freunde wurden ihm ganz von der Pandemie geraubt.

Er hat Freunde verloren

„Das Virus war überall um mich“, enthüllt der Musiker im Interview mit der Zeitung „Daily Mail“. So schlimm, dass er sogar den Verlust von geliebten Menschen verkraften musste. „Wir waren inmitten von New York und New Jersey und ich habe Freunde und Nachbarn verloren. Ein guter Freund von mir hat seine Mutter verloren. Der Kerl, der mir sein Apartment verkauft hat, hat den Krebs besiegt, aber sein Leben an Covid-19 verloren.“

Tour wurde abgesagt

Doch die Pandemie hatte auch großen Einfluss auf Bon Jovis musikalische Pläne. Anstatt ihre Tour zu verschieben, sagte die Rockband sie ganz ab. Die Corona-Pandemie beschäftigt Künstler in der ganzen Welt. Jon Bon Jovi hat über das Virus nun einen Song geschrieben. Fans müssen sich aber noch ein wenig gedulden.

