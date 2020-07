Mittwoch, 29. Juli 2020 15:02 Uhr

Britney Spears schockt mit wirrem Tattoo-Posting: „Ich habe etwas übertrieben!“

Britney Spears enthüllte, dass sie es mit ihren neuen Henna-Tattoos etwas "übertrieben hat". Die "Toxic"-Interpretin präsentierte ihren 25 Millionen Followern auf ihrem Instagram-Account stolz ihre Tätowierungen.

Britney verkündete: „Also, ich habe es mit meinen Henna-Tattoos etwas übertrieben!!!! Ich glaube, dass ich in dem zweiten Foto einen Bohemian-Look zeigen wollte …. nicht sicher, was ich mit meinen Händen auf meiner Hüfte mache!!! Ich denke, dass ich damit Aufmerksamkeit erreichen möchte!!!!“

Quelle: instagram.com

Britney ist überrascht: „Wer hätte es gedacht?!

Die Neuigkeiten über die Henna-Tätowierungen der Künstlerin machte Britney bekannt, nachdem sie zuvor verriet, dass sie eher einen „natürlichen“ Make-up-Look bevorzugt.

Die Sängerin erzählte, dass sie „so viel Zeit mit dem Styling ihrer Haare und ihres Make-ups verbracht hatte, um fehlerlos auszusehen“, sodass sie nun weniger Make-up bevorzugt.

Die späte Liebe zum Make-Up

Über Instagram verriet die Schönheit vor kurzem: „Wer hätte es gedacht?!?! Nach all der Zeit in meinem Leben lerne ich jetzt, dass kein Make-up besser ist …. Ich meine …. etwas Make-up macht Spaß, aber nachdem ich so viel Zeit mit dem Styling meiner Haare und meines Make-ups verbracht habe, um perfekt auszusehen….“ (Bang)