Brooke Shields: Rasanter Hollywood-Aufstieg machte sie zur Außenseiterin

28.03.2021 22:20 Uhr

Brooke Shields musste sich die Sympathien ihrer Klassenkameraden hart verdienen.

Die US-Schauspielerin war erst 12 Jahre alt, als ihr Film „Pretty Baby“ 1978 in die Kinos kam. Nur zwei Jahre später feierte sie mit „Die blaue Lagune“ ihren endgültigen Durchbruch.

Mobbing in der Schule

Dies bedeutete allerdings, dass Brooke Shields als Teenagerin an ihrer Schule sehr viel Skepsis entgegenschlug. „Es war hart“, gesteht die 55-Jährige rückblickend. „Sie hielten sich nicht zurück, vom Mittagstisch aufzustehen, wenn ich mich hinsetzte, und ihn im Gleichklang zu verlassen.“ Irgendwann sei dieses Verhalten ihren Mitschülern allerdings „langweilig“ geworden. „Dann fingen wir an, gemeinsam zu lernen und wenn ich bei einem Test gut abschnitt, bewies ich ihnen, dass ich keine Sonderbehandlung bekam“, fügt die Darstellerin im Gespräch mit dem „Tea with Twiggy“-Podcast hinzu.

Brooke Shields hat sich durchgesetzt

Nach und nach habe sie ihren Klassenkameraden bewiesen, dass sie kein verzogener Hollywood-Star sei. Bei einer Rollerskating-Party, die Brookes Mutter organisierte, sei allen ersichtlich geworden, wie hart sie wirklich arbeitete. „Während sie alle tanzten, musste ich Fotos schießen und Soundbites machen. Dann durfte ich mit ihnen tanzen, aber ich glaube, sie sahen, dass ich nicht eingebildet war und mich nicht für besser als sie hielt. Und am Montag musste ich immer noch diesen Mathetest schreiben. Alles wurde ins Gleichgewicht gebracht!“, schildert die brünette Schönheit.

Geduldige Reha

Übrigens: Nachdem Brooke Shields sich im Januar in ihrem Fitnessstudio den Oberschenkelknochen brach, musste sie seitdem das Laufen neu erlernen. Nach mehreren OPs befindet sie sich nun auf dem Wege der Besserung.

„Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich das nicht mit Kraft durchziehen, sondern brauche Geduld. Ich bin leider nicht der Zen-Typ“, erzählte sie jetzt im Interview mit dem „People“-Magazin. „Ich kann nicht mal auf meinem Bein stehen, geschweige denn einen Schritt damit tun. Ich muss noch mal lernen zu laufen.“ (Bang)