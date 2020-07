Brooklyn Beckham: Hat er seiner Freundin einen Antrag gemacht?

Brooklyn Beckham hat seiner Freundin Nicola Peltz offenbar einen Antrag gemacht. Steht bald eine Hochzeit im Hause Beckham an? Laut der Zeitung "Daily Mirror" will der Sohn von David und Victoria Beckham ernst mit seiner schönen Partnerin machen und sie vor den Traualtar führen.

„Brooklyn hat seinen Freunden in LA erzählt, dass er und Nicola verlobt sind. All ihre Freunde wissen darüber Bescheid“, plaudert ein Insider aus. Das Glamour-Paar freue sich darauf, die US-Schauspielerin als Schwiegertochter in der Familie zu begrüßen.

Quelle: instagram.com

„Ich verspreche, dass ich immer auf dich aufpassen werde“

Wie ein weiterer Vertrauter verrät, gehe es dem 21-Jährigen seit der Beziehung mit seiner vier Jahre älteren Freundin viel besser. „David und Victoria haben dieser Beziehung ihren Segen gegeben. Es ist sehr aufregend für die ganze Familie und nachdem seine letzten Beziehungen ein wenig holprig waren, glauben sie, dass Brooklyn angekommen ist.“

Auf Instagram veröffentlicht der Brite immer wieder Pärchenfotos mit Nicola, die keine Zweifel daran lassen, wie verliebt die Turteltauben ineinander sind. „Ich verspreche, dass ich immer auf dich aufpassen werde und dich mit meinem ganzen Herzen lieben werde“, schrieb Brooklyn so in einem Post Ende Februar.

Vor seiner Romanze mit der hübschen Blondine war der Fotograf unter anderem vier Jahre lang in einer On-Off-Beziehung mit Chloë Grace Moretz. Mit Nicola ist er seit November 2019 zusammen. (Bang)