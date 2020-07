Camilla stellt fest: Prinz Charles ist der „fitteste Mann seines Alters“

Die Herzogin von Cornwall hat ihren Ehemann, Prinz Charles, mit einer "Bergziege" verglichen. Die 72-jährige Camilla hält ihren 71-jährigen Mann für den "fittesten Mann seines Alters". Sie kenne niemanden, der mit seiner Ausdauer beim Spazierengehen mithalten könne.

„Er ist wahrscheinlich der „fitteste Mann seines Alters“, den ich kenne. Er wird laufen und laufen und laufen. Er ist wie eine Bergziege – er lässt jeden meilenweit hinter sich.“

„Ich habe das Internet nicht verstanden“

Sicherlich haben Camilla und Charles während des Lockdowns die Zeit für ausgedehnte Spaziergänge genutzt, bei denen Charles seine Ausdauer weiter ausbauen konnte. Jedoch hat die Herzogin auch noch etwas anderes für sich entdeckt: das Internet.

Führer habe sie es gehasst, aber die aufgrund der Coronavirus-Pandemie eingeführten Sperrmaßnahmen hätten ihre Einstellung geändert, da sie dadurch mit ihrer Familie in Kontakt blieben konnte. In einer aufgezeichneten Sendung der „Emma Barnett Show“ von Radio 5 Live, fügte sie hinzu: „Ich schäme mich, sagen zu müssen, dass ich das Internet wirklich gehasst habe.“

Und weiter: „Ich habe es nicht verstanden und dachte: ‚Was soll das alles?‘ Seit der Sperrung ist es so brillant, weil ich mit meiner Familie, meinen Kindern und Freunden kommunizieren kann. Aber es hat auch die Kinder unterrichtet… was hätten sonst Kinder, die nicht in der Schule sind, ohne es getan?” (Bang)