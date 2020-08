16.08.2020 09:46 Uhr

Cardi B: Darum hat sie einen OnlyFans-Account

Cardi B möchte ihren Fans gegenüber ehrlicher sein und deswegen hat sich die Rapperin einen OnlyFans.com-Account zugelegt.

Die 27-jährige Rapperin ist wie viele andere Prominente auch vorsichtig, wenn es darum geht, welche Details aus ihrem Berufs- und Privatleben sie mit ihren Fans und Followern teilt.

Wegen Corona

Nun hat sie sich aber vorgenommen, die Kommunikation – besonders während der vielen Zeit zu Hause durch Corona – transparenter zu gestalten.

Dafür hat sie einen OnlyFans-Account eröffnet, um in noch direkterem Kontakt zu ihren Anhängern zu stehen. Ob das nur ein Vorwand ist oder tatsächlich der Grund, dass weiß nur Cardi B selbst.

Sie will mit ihren Fans sprechen

Im Gespräch mit dem „i-D“-Magazin verriet sie nun: „Ich habe einen OnlyFans-Account eröffnet, weil die Leute noch mehr zu Hause festhängen, aber auch, weil ich auf einer App sein wollte, auf der ich nur und speziell mit meinen Fans sprechen kann.“

Sie möchte enge Kontakt

Es gäbe bestimmte Zeiten, in denen sie mit ihren Fans einfach in Kontakt treten wolle. Auch wolle sie so eine direktere Verbindung zu ihren Anhängern aufbauen, die ihr als Rezipienten am wichtigsten seien:

„Ich möchte nicht auf Instagram live gehen oder meine Meinung in den sozialen Medien sagen, weil die Medien das immer verdrehen. Es gibt bestimmte Dinge, die sollen nur meine Fans sehen.“

Was ist OnlyFans?

Die App OnlyFans nutzen immer mehr Menschen, auch Stars und Sternchen. Erst durch eine Gebühr lässt sich exklusiver Content einsehen. Viele Promis nutzen die Plattform für sexy Bilder und erotische Videos, die für Instagram zu freizügig sind.

Die Höhe der Gebühr kann übrigens variieren. Möchte man exklusiven Zugang zu Cardi Bs Bereich, dann muss man monatlich rund 5 Dollar zahlen.

