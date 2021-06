Cardi B: So kommt sie mit ihren Stiefkindern klar

Cardi B: So kommt sie mit ihren Stiefkindern klar

18.06.2021 15:36 Uhr

Cardi B liebt die Kinder ihres Partners Offset genauso sehr wie ihre eigene Tochter. Die Rapperin zieht gemeinsam mit ihrem Ehemann die zweijährige Tochter Kulture groß.

Aus früheren Beziehungen hat Offset außerdem die Kinder Jordan (11), Kalea (6) und Kody (6). Gegenüber „Entertainment Tonight“ sagte er über Cardis Pläne zum amerikanischen Vatertag am 20. Juni: „Sie überrascht mich meistens mit einem teuren Geschenk.“

Cardi B ist eine gute Stiefmutter

Und weiter: „So läuft das meistens. Sie gibt mir immer Liebe. Meine anderen Kinder, die nicht ihre eigenen sind… sie gibt ihnen genauso viel Liebe. Es ist wunderschön.“

Seinen Kids will Offset unbedingt die wichtigsten Lektionen im Leben beibringen. Dazu gehören seiner Meinung nach insbesondere moralische Grundsätze. Er erzählt im Interview weiter: „Ich will, dass sie verstehen, dass man hart arbeiten muss. Das Leben ist nicht leicht.“

Offset möchte seinen Kindern Werte vermitteln

Und weiter: „Ich will, dass sie die Moral des Lebens respektieren, dass sie andere Menschen respektieren und sich nicht wie verwöhnte Kinder verhalten. Ich habe echte Gespräche mit ihnen. Manchmal sagen sie ‚Ich will dies, ich will das.‘ Ich sage nicht zu allem ja. Meistens, weil ich so etwas auch nicht hatte.“ (Bang)