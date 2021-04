Cheers! Lady Gaga verkündet neue Kollaboration

Cheers! Lady Gaga verkündet neue Kollaboration

01.04.2021 21:52 Uhr

US-Popstar Lady Gaga wirbt für die Champagnermarke Dom Pérignon.

Die 35-jährige Sängerin kündigte ihre aktuelle Kollaboration mit dem Champagner-Hersteller am Mittwoch (31. März) mit einem Foto an, das von dem britischen Mode- und Dokumentarfotograf Nick Knight aufgenommen wurde.

Champagnerklares Statement

Auf dem Bild ist der Popstar mit einem Glas einlese 2006er Rosé-Champagners der Marke zu bewundern. Lady Gaga erklärte im Rahmen ihres Postings auf Instagram: „Ich freue mich sehr darüber, meine Kollaboration mit @domperignonofficial ankündigen zu dürfen! Dom Pérignon und ich werden von dem Bedürfnis nach kreativer Freiheit motiviert und wir freuen uns darüber, das Queendom mit euch teilen zu können, einem künstlerischen Universum, das wir mit meinem lieben Freund @nick_knight entwarfen!“

Lady Gaga freut sich auf Zusammenarbeit

Die „Born This Way“-Sängerin fügte in dem Clip hinzu: „Ich freue mich so sehr, anzukündigen, dass ich mit der Champagnermarke Dom Pérignon oder La Maison Dom Pérignon, wie sie es auf französisch sagen, zusammenarbeite. Ihre Tradition ist jahrzehntealt, aber sie übertreten ihre Grenzen und finden Wege, um sich selbst immer wieder komplett neu zu erfinden. Und ich freue mich darüber, das gemeinsam mit ihnen feiern zu können.” (Bang)