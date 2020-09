28.09.2020 20:00 Uhr

Chrissy Teigen erwartet Baby und erleidet schwere Blutungen

Schock! Chrissy Teigen musste wegen schwerer Blutungen ins Krankenhaus gebracht werden. Sie erwartet gerade ihr drittes Kind und durchlebt schwere Zeiten.

Das 34-jährige Model ist mit seinem dritten Kind schwanger, verbrachte die letzten Wochen mit Bettruhe und musste am Wochenende ins Krankenhaus gebracht werden, weil es unter starken Blutungen litt.

„Ich war ständig am Bluten“

Die schöne Ehefrau von Musiker John Legend erklärte ihren Fans über ihre Story auf Instagram: „Wir alle wissen, dass ich für einige Wochen lang unter Bettruhe gestellt wurde. Und das war eine super strenge Bettruhe, ich stand auf, um aufs Klo zu gehen und das war es. Ich nahm zweimal pro Woche Bäder, kein Duschen… Ich war ständig, ständig am Bluten. Ich habe die Hälfte der Schwangerschaft hinter mir und die Blutungen finden seit einem Monat statt. Also seit etwas weniger als einem Monat. Wir reden über mehr Blut, als wir das von der Periode kennen, Mädels.“

Quelle: instagram.com

Sie fühlt sich gut

Chrissy Teigen fügt hinzu: „Es ist so komisch, weil ich mich wirklich gut fühle. Stimmungstechnisch bin ich schwanger mit am glücklichsten. Ich bin fröhlicher drauf, als wenn ich nicht schwanger bin. Deshalb ist es so schwierig für mich, mich mit [der Situation] abzufinden… Heute war es an einem Punkt angekommen, dass die Blutungen einfach nicht aufhörten.“

Die „Lip Sync Battle“-Prominente gibt jedoch Entwarnung – zwar sei ihre Plazenta „wirklich schwach“, dem Baby gehe es aber gut.

Quelle: instagram.com

Mehr zum Thema:

Babygeschlecht ausgeplaudert

Auf Instagram sprach das Model jetzt offen über die Schwangerschaft. Die 34-Jährige erklärte, warum sie derzeit das Bett hüten müsse – und gab dabei mit einem Versprecher versehentlich das Babygeschlecht bekannt. Das Paar erwartet einen weiteren Jungen.

Das Model war gerade dabei über seine Schwangerschaft zu berichten, als es über das Baby folgendes sagte: „Er ist groß, er ist vermutlich … ups … . Das war dumm“.

Quelle: instagram.com

Galerie

„Ich darf mich nicht bewegen“

Vor rund einer Woche verkündete Teigen auf Twitter, dass sie sich in den kommenden zwei Wochen schonen müsse und ihr Bett nicht verlassen dürfe. Nun erklärte sie auch den Grund dafür: „Ich fühle mich sehr gut, aber meine Plazenta ist sehr schwach und führt dazu, dass ich viel blute“, so die 34-Jährige. „Wir müssen meine Plazenta also wieder gesund machen, was bedeutet, dass ich mich nicht bewegen darf.“

Mitte August verkündete Teigen ihre erneute Schwangerschaft. Gemeinsam mit Ehemann John Legend hat sie bereits Tochter Luna Simone (4) und Sohn Miles Theodore (2).