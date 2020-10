30.09.2020 11:31 Uhr

Christina Aguilera: „Ich werde keine Diät machen!“

Christina Aguilera setzt Schönheit mit Einzigartigkeit gleich. Als alter Hase im Popstar-Geschäft weiß die "Fighter"-Sängerin nur zu gut, wie oberflächlich die Gesellschaft sein kann.

Inzwischen hat sie lange das Bestreben aufgegeben, Schönheitsidealen gerecht zu werden. „Ich werde keine Diät machen, kommt darüber hinweg“, erklärt sie selbstbewusst.

So definiert Christina Aguilera Schönheit

„Jeder von uns ist ein Individuum und die Leute beurteilen dich basierend auf deiner Verschiedenheit und was dich einzigartig macht. Du musst diese Schönheit akzeptieren und alles andere zur Hölle schicken.“

Für die 39-Jährige zählt inzwischen nur noch das Streben nach einem authentischen Ich. „Wahre Schönheit ist für mich die Fähigkeit, dich selbst zu kennen und das, was du bist, in einem unverwechselbaren Licht darzustellen. Nicht immer hübsch, weit entfernt von perfekt, aber rein“, erläutert sie im Gespräch mit dem „L’Officiel Italia“-Magazin.

„Ich wurde oft mit meinen Ängsten konfrontiert“

Um diese innere Wahrheit zu erkennen und anzunehmen, empfiehlt Christina, sich regelmäßig von dem Lärm der äußeren Welt zurückzuziehen. „Lasst uns erlauben, zu sein, was wir sind. Ich wurde oft mit meinen Ängsten konfrontiert und damit, überkritisch mir selbst gegenüber zu sein“, enthüllt sie.

„Aber ich habe nie damit aufgehört, nach neuen Wegen zu suchen, um mich weiter zu pushen, ohne dabei zu vergessen, mich selbst zu beschützen.“

Mehr zum Thema:

Tagebücher retten Leben

Christina Aguilera ermutigt ihre Fans, ihre Tagebucheinträge zu veröffentlichen. Die Musikerin startete eine Online-Challenge unter dem Titel #DiaryDares. Damit möchte sie die Menschen dazu ermutigen, über ihre vergangenen oder aktuellen Erfahrungen während der Corona-Krise entweder zu schreiben oder, wenn diese bereits in Tagebüchern festgehalten wurden, zu teilen.

So schrieb Christina Aguilera in einem längeren Instagram-Post: „Heute beginne ich mit #DiaryDares. In Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, tief in sich zu gehen, auf sich selbst zu hören und einen sicheren Ort für sich und andere zu schaffen… lasst uns unsere aktuellen oder vergangenen Erfahrungen (Tief- und Höhepunkte) teilen, darüber reflektieren, wer wir sein möchten, wie wir leben möchten, wenn all das hier vorbei ist und was wir hinter uns lassen möchten.“

Galerie

Gute Erfahrungen

Christina habe bereits selbst gute Erfahrungen mit Tagebuchschreiben gehabt, fügt sie hinzu. „Tagebücher haben mir immer geholfen. Sie haben es geschafft, dass ich am Boden bleibe und konzentriert und es mir erlaubt, über mich zu reflektieren. Auf mich zu hören – neben all den anderen Geräuschen in dem Business. Beim Nachlesen bin ich dankbar, zurück schauen zu können, wie mein Leben mich geformt hat. Wie meine Reise mich hier her geführt hat.“ (Bang/KT)