Christina Aguilera schon als Kinderstar unter Megadruck

13.04.2021 20:10 Uhr

Christina Aguilera blickt mit keinem guten Gefühl auf ihre Karriere als Kinderstar zurück.

Die 40-jährige Sängerin steht im Rampenlicht, seit sie als Teenager in Disney-TV-Shows auftrat und sagt, dass sie „mit vielen Dingen nicht glücklich war“.

„Ich habe diese riesige Truhe mit alten Tagebüchern, die ich buchstäblich aus den letzten 20 Jahren meines Lebens aufbewahrt habe. Ich war in der Lage, sie neu zu entdecken und mich selbst zu reflektieren. Es hat mich wirklich gezwungen, still zu werden und einen Blick auf mich selbst zu werfen. In gewisser Hinsicht war ich mit vielen Dingen nicht zufrieden, und es ist beängstigend, sich diesen Gefühlen zu stellen, für die man unter normalen Umständen keine Zeit hat, weil alle immer weiter, weiter, weiter machen. Aber ich denke, wir verstehen alle, dass es wichtig ist, Momente zu haben, in denen man sich selbst reflektiert und einfach durchatmet.“

Christina Aguilera mit Schuldgefühlen

Die „Genie in a Bottle“-Sängerin erklärt auch, dass sie eine „große Menge an Schuldgefühlen“ empfindet, wenn sie nicht arbeitet. Das hat laut Aguilera seine Wurzeln in ihrer Kindheit, als sie als Kinderstar in einem wettbewerbsorientierten Umfeld aufwuchs.

Christina Aguilera erzählte dem „Health“ Magazin: „Wenn ich nicht arbeite, fühle ich eine große Menge an Schuld. Das ist in mir verankert, seit ich klein war – man wird beschämt, wenn man nicht mithalten will.” (Bang)