Demi Lovato plaudert über ihre Versuche mit einer Frau

Demi Lovato plaudert über ihre Versuche mit einer Frau

11.03.2021 19:47 Uhr

Demi Lovato „fand [es] viel besser“, mit einer Frau intim zu sein. Die 28-jährige bezeichnete sich im letzten Jahr als „queer“ und gab zu, dass es sich für sie „besser“ anfühlte, als sie etwas mit einer Frau hatte.

Mit Männern war’s nicht perfekt

Die Sängerin erklärte in einem Gespräch mit dem „Glamour“-Magazin: „Ich habe mit einer Frau rumgemacht und dachte mir, ‚Das gefällt mir viel besser.‘ Es fühlte sich besser an. Es fühlte sich richtig an. Einige der Typen, mit denen ich abhing — als es darum ging, sexuell oder intim zu werden, dann hatte ich irgendwie diese instinktive Reaktion. Ich dachte mir, ‚Ich will meinen Mund da einfach nicht hintun.'“

Verlobung wieder aufgelöst

Und weiter sagte sie dazu: „Das lag nicht einmal an der Person, mit der ich zusammen war. Ich merkte einfach, dass ich die Freundschaften zu diesen Leuten besser fand als die Romanze und ich wollte keine Romanze mit jemandem vom anderen Geschlecht haben.”

Und Demi räumte auch ein, dass sie „Erleichterung“ spürte, als sich ihre kurze Verlobung mit dem Schauspieler Max Ehrich im letzten September auflöste.