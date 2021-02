Die große Judi Dench wird wohl nie mehr erwachsen

15.02.2021 21:00 Uhr

Die legendäre britische Schauspielerin Judi Dench findet, dass sie niemals wirklich "erwachsen" wurde.

Obwohl die Darstellerin nun 86 Jahre alt ist, ist die Film-Ikone nicht der Meinung, dass sie im Laufe der Jahre „erwachsener“ wurde. Dench äußerte sich dazu in einem Gespräch mit dem „Candis“-Magazin.

Nicht reifer geworden

Judi Dench sagte: „Ich denke nicht, dass ich reifer geworden bin! Ich finde nicht, dass ich im Laufe der Jahre gescheiter oder erwachsener wurde. Ich meine, ich weiß wahrscheinlich mehr über die Dinge Bescheid, als mein jüngeres Ich, aber ich denke nicht, dass ich das, was ich weiß, anwende. Ich wünschte, dass ich das täte – ich wünschte, ich wäre weise, aber in Wirklichkeit ist es so, dass ich nicht denke, dass ich heute weiser bin, als ich das in meinen Zwanzigern im Old Vic war.“

Man verheddert sich in Emotionen

Sie fügte hinzu: „Ich denke, dass man im Laufe seines Lebens lernt, aber sich dann in genau den Emotionen wieder verheddert, die man schon immer erlebte. Ich denke nicht, dass ich jemals besser wurde.” Obwohl Dench in zahlreichen Filmen wie „Shakespeare in Love“, „Best Exotic Marigold Hotel“ und „Mord im Orient Express“ mit von der Partie war und den Charakter der M in zahlreichen der James Bond-Blockbustern mimte, enthüllte sie, dass sie eigentlich eine wirklich schüchterne Persönlichkeit sei. (Bang)

Judi Dench: Ihre acht Bond-Filme

1995: James Bond 007: Goldeneye

1997: James Bond 007: Der Morgen stirbt nie

1999: James Bond 007: Die Welt ist nicht genug

2002: James Bond 007: Stirb an einem anderen Tag

2006: James Bond 007: Casino Royale

2008: James Bond 007: Ein Quantum Trost

2012: James Bond 007: Skyfall

2015: James Bond 007: Spectre