08.12.2020 21:30 Uhr

Dolly Parton: Darum trägt sie auch nachts Make-up!

Mehr ist mehr. Dafür steht Superstar Dolly Parton, wenn es ums eigene Styling geht. Doch jetzt verblüfft die Country-Legende mit einem eher überraschenden Geständnis ab. Die 74-Jährige geht sogar perfekt geschminkt ins Bett!

Die US-Country-Legende Dolly Parton (74) kann sich ein Leben ohne Make-up nicht mehr vorstellen. Dolly muss „immer bereit dazu sein, in den Krankenwagen steigen zu können“, womit sie meint, dass sie ihr Haus niemals im Schlabber-Look verlassen würde. Ein gutes Styling gehört für sie zum Alltag.

Sie ist bestens vorbereitet

Die 74-jährige Country-Ikone gab zu, dass sie immer sicherstellt, dass sie im Falle eines Erdbebens oder Notfalls gut und glamourös aussieht. Während andere daran denken, ihr Leben zu retten, ist Dollys erster Gedanke „Wie sehe ich aus?“ Ganz schön verrückt, aber so ist Dolly Parton eben. In einem Gespräch mit RuPaul für die festliche digitale Ausgabe der „Marie Claire“ gibt die Country-Sängerin preis, wieso ihr es so wichtig ist, immer perfekt auszusehen.

Dollys Aussehen ist ihr heilig

Die talentierte „Jolene“-Interpretin plaudert aus: „Ich muss immer bereit sein —bereit dazu, um auf die Straße zu gehen, das sage ich immer. Ich muss mein Make-up tragen und mein Haar muss gestylt sein. Falls es ein Erdbeben gibt, wenn wir ein Erdbeben erleben, renne ich nicht auf die Straße und sehe aus wie weiß ich was. Ich muss immer bereit dazu sein, in einen Krankenwagen steigen zu können, falls ich krank werde oder so.“

Sogar nachts trägt sie Make-up

Der Superstar hatte vor kurzem enthüllt, dass sie sogar mit ihrem Make-up einschläft. Im letzten Jahr erzählte Dolly gegenüber der „The New York Times“: „Man weiß nie, ob man einen Unfall mit dem Tourbus haben wird, man weiß nie, ob man sich irgendwo in einem Hotel befinden wird und dort ein Feuer ausbricht. Deshalb lasse ich nachts mein Make-up drauf und wasche mir mein Gesicht am Morgen.“

Galerie

Darum weinte Dolly wegen Elvis Presley

Ein weiteres Geheimnis von Dolly: Whitney Houston (1963-2012) landete in den 1990er Jahren mit dem Lied „I Will Always Love You“ einen absoluten Mega-Hit. Dabei stammt der Song gar nicht von ihr und ist nur eine Coverversion eines gleichnamigen Liedes von Dolly Parton. Die US-Country-Legende hat im Gespräch mit der britischen Straßenzeitung „The Big Issue“ nun erklärt, dass zuvor eigentlich der „King of Rock ’n‘ Roll“ höchstpersönlich den Song covern wollte, es aber nie dazu gekommen sei. Das hat sie bis heute nicht verkraftet.

(Bang/KT)