23.11.2020 19:37 Uhr

Drake macht gemeinsame Sache mit Nike

Rapper Drake und das Sportlabel Nike machen es offiziell: Sie bringen eine gemeinsame Kooperation auf den Markt. Die Fans sind schon ganz aus dem Häuschen und können es kaum noch abwarten!

Der kanadische Rapper Drake (34) und Sport-Riese Nike haben ihren ersten Teaser zu ihrer gemeinsamen Kollaboration veröffentlicht. Die zwei Giganten machen mal wieder gemeinsame Sache. Im vergangenen Jahr gab es schonmal eine Zusammenarbeit zwischen Drake und Nike.

Der erste Teaser

Der Rapper aus Kanada teilte am Wochenende einen Teaser-Videoclip auf seinem Instagram-Account über das natürlich noch streng geheime Projekt. Zum Anfang des Clips sieht man den Lake Ontario bei Nacht, dahinter erstreckt sich die Skyline von Toronto, Drakes Heimatstadt. Ganz zum Schluss des kurzen Teaser-Videos erscheint der legendäre Nike Swoosh und das Datum 18. Dezembers 2020. In der Bildunterschrift verlinkt Drake ein Instagram-Konto für seine Fans.

Wann können wir mit der Kollektion rechnen?

Wenn Drake seine Fans mit diesem Instagram-Konto komplett verwirren möchte, hat er es definitiv geschafft. Denn in der Biografie des privaten Accounts steht nichts mehr als das Wort „Kommt…“ Aha, was das wohl heißen könnte? Jedenfalls trägt das Konto den Benutzernamen des bereits genannten Datums: 18. Dezember 2020. Alles klar, Message received: Könnte es also sein, dass wir am 18. Dezember mit der fertigen Kollektion rechnen können? Der private Account hat derzeit schon über 4.000 Follower.

Die Bedeutung hinter den drei Sternschnuppen

Im Teaser-Video, welches Drake am Sonntag auf seinem Instagram Kanal veröffentlicht hat, erscheinen zum Ende hin drei große Sternschnuppen. Diese verwendet der 34-Jährige nur im Zusammenhang mit einer Zusammenarbeit mit Nike, die er damit bewerben möchte. Was in diesem Jahr schon häufiger vorgekommen ist. Bereits im Oktober hat der Rapper gemeinsam mit Nike sein Merchandise für die anstehende Veröffentlichung seines Albums „Certified Lover Boy“ entworfen, dass im Januar 2021 erscheinen wird.

Galerie

Drake rechnet mit Kritik

Der Hip-Hop-Musiker blickt nicht nur positiv auf die Veröffentlichung seines neuen Albums „Certified Lover Boy“. Er enthüllte vor kurzem, dass er davon ausgeht, dass die Leute seine neue Musik kritisieren werden. Genau so wie sie es bereits bei seinem Album „Views“ aus dem Jahr 2016 gemacht haben. Damals waren sich die Kritiker einig: „Views“ hört sich genau so an wie alle bisherigen Drake Alben, nichts neues. Vielleicht schafft es Drake ja dieses Mal, alle von sich zu überzeugen.

So süß überraschte Drake seinen Fan

Im Oktober überraschte der Rapper wohl einen seiner treusten Fans mit einer rührenden Geburtstagsnachricht. Der 14-jährige Zelek Murray ist leidenschaftlicher Drake-Fan mit einem schweren Schicksal. Derzeit kämpft Zelek gegen die furchtbaren Krankheit Krebs. Der „God‘s Plan“-Sänger hat extra für den Teenie ein süßes Video aufgenommen anlässlich zu dessen Geburtstag. Den musste Zelek aufgrund seiner Erkrankung im Krankenhaus feiern.

(Bang/TSK)