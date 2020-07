Dua Lipas größter Traum wird wahr!

Mittwoch, 29. Juli 2020 16:21 Uhr

Dua Lipas "Traum" einer Zusammenarbeit mit ihrem Idol Madonna wird wahr – sie ist mit der Musikerin auf ihrem anstehenden „Levitating“-Remix zu hören.

Die 24-jährige Sängerin hofft, eine genauso lange Karriere wie die Pop-Ikone haben zu können und Duas Manager hat angekündigt, dass sie die Queen of Pop wegen einer Kollaboration kontaktieren wollten. Mit Erfolg!

Quelle: instagram.com

Jetzt kündigte Lipa die frohen Nachrichten sofort über ihre Social Media-Plattformen an und verriet, dass sie auf einem Remix ihres „Levitating“-Tracks, der auf ihrem zweiten „Future Nostalgia“-Album zu hören ist, von Madonna und der Rap-Legende Missy Elliott begleitet wird.

Die Brünette twitterte aufgeregt: „Levitating“ neu gemischt von der talentierten Madonna mit meinen Idolen Madonna & Missy Elliott – 14. August – ein verwirklichter Traum los geht’s !!!!!!“ Anfang des Monats hatte Duas Manager Ben Mawson darüber gesprochen, dass die Musikerin das Zeug dazu hat, eine so erfolgreiche Laufbahn wie ihr Idol Madonna hinzulegen.

Thank you to all friends old and new, to love, happiness and keeping an open heart. WELCOME TO #FutureNostalgia ??? out now on all streaming services!!!!!!https://t.co/4n2EIZS1w2 pic.twitter.com/hU03F7owZR

— Dua Lipa (@DUALIPA) March 27, 2020