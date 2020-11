02.11.2020 20:54 Uhr

Ed Sheeran hat einem Grundschullehrer einen Musik-Kurs bezahlt

Ed Sheeran hat einem Grundschullehrer offenbar einen Musik-Kurs bezahlt, um Kinder mit Lernschwierigkeiten zu unterrichten.

Toller Einsatz von Ed Sheeran (29): Der Sänger soll mit seiner Charity-Organisation „Framlingham Foundation Trust“ die Weiterbildungskosten für einen Lehrer übernommen haben. So verrät Eds Manager Stuart Camp gegenüber der „Sun on Sunday“-Zeitung: „Die Stiftung hat einen Grundschullehrer geholfen, einen speziellen Kurs in der Kodaly-Lernmethode zu machen.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ed Sheeran (@teddysphotos) am Dez 23, 2019 um 4:02 PST

Alternative zum Musikunterricht

Dazu erklärt er: „Diese Methode ist eine renommierte Alternative zu traditionellem Musikunterricht (der sich hauptsächlich auf akustische und intuitive Fähigkeiten fokussiert) und erlaubt Studenten mit Lernschwierigkeiten, eine Welt der musikalischen Kreation zu betreten, die ihnen ansonsten verwehrt bleiben würde.“

Ed Sheeran wurde wegen seiner Haarfarbe gemobbt

Wie der britische Star kürzlich verraten hat, sei er ein hoffnungsloser Fall zu Schulzeiten gewesen – bis er mit dem Gitarre spielen und Singen anfing. „Ich hasste die Grundschule inbrünstig und weinte jeden Tag. Ich bin rothaarig, also wurde ich vom ersten Schultag an zur Zielscheibe“, erklärte der Popstar.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ed Sheeran (@teddysphotos) am Sep 1, 2020 um 1:01 PDT

Mehr zum Thema:

Musik hat alles verändert

„Aber dann ging ich auf die Highschool, fing an, Gitarre zu spielen und trat einer Band bei. Musik ist eine der Sachen, die dir Selbstbewusstsein verschaffen können“, offenbarte er im Gespräch mit DJ Nihal und Rapper Dave. „Als ich älter wurde, habe ich es gewissermaßen geliebt, dass ich schon immer ein wenig schrullig aussah. Ich hatte nie viel Glück mit Mädels und solchen Sachen, es war stets so, dass ich ein wenig komisch aussah“, so Ed Sheeran.

Galerie

Ed Sheeran ist mittlerweile selbst Vater

Heute hat der Musiker selbst ein Kind. Im September hat Cherry Seaborn (28), die Ehefrau des britischen Mega-Stars das erste gemeinsame Kind des Paares zur Welt gebracht. „Eine kurze Nachricht von mir, weil ich einige persönliche Neuigkeiten habe, die ich mit euch teilen wollte“, schrieb Sheeran zu einem Foto, auf dem unter anderem ein paar Babysöckchen der kleinen Tochter zu sehen waren. (Bang)