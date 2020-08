16.08.2020 10:21 Uhr

Elisabeth Moss kann wählerisch bei ihren Rollen sein

Elisabeth Moss spielt nicht gerne simple Charaktere und sondern möchte sich schauspielerisch lieber richtig austoben.

Die Schauspielerin war schon in Sci-Fi-, Drama- oder Mystery-Produktionen wie „The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd“, „Mad Men“ und „Top of the Lake“ zu sehen und meistens spielt sie anspruchsvolle Charaktere mit viel Hintergrundgeschichte.

Sie ist wählerisch

Das liegt daran, dass Elisabeth Moss sich ihre Rollen dementsprechend aussucht und sehr ungern einfache Rollen spielt, bei denen die Persönlichkeit der Figur zu platt und offensichtlich ist.

In einem Interview mit dem Magazin „Empire“ verriet Elisabeth nun: „Ich glaube nicht, dass ich jemals besonders gut darin war, unkomplizierte Menschen zu spielen – oder darin, irgendetwas Simples zu spielen.“

„Es ist einfach mein Job“

Stattdessen hat die Schauspielerin das Gefühl, dass es ihr Job sei, die Tiefen in ihren Parts zu erforschen. „Es ist mein Job, die vielen Facetten des Charakters zu finden und zu zeigen, wie kompliziert Leute sein können. Es ist einfach mein Job.“

Über ihre neue Rolle

Vor kurzem stellte sie die verstorbene Horror-Romanautorin Shirley Jackson in dem Drama „Shirley“ dar und Elisabeth erklärt, dass sie für diese Rolle ihre Herangehensweise etwas ändern musste, da sie eine real existierende Person spielte.

„Normalerweise betreibe ich kaum Recherche. Das ist nicht teil meiner Vorbereitung. Dieses Mal hatte ich sehr viel mehr Informationen als ich es normalerweise habe.“

Nächstes Projekt

Nach „The West Wing“, „Mad Men“ und der noch immer laufenden Serie „The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd“ wird Schauspielerin Elisabeth Moss (37) in einer weiteren vielversprechenden Serie zu sehen sein.

Für „Candy“ wird die Emmy-Gewinnern laut eines Berichts der US-amerikanischen Seite „The Hollywood Reporter“ in die titelgebende Rolle der Mörderin Candy Montgomery schlüpfen.