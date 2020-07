Freitag, 31. Juli 2020 16:56 Uhr

Ellie Goulding: „Ich habe mir im Urlaub die Brüste verbrannt!“

Ellie Goulding soll sich "[ihre] Brüste verbrannt" haben, als sie im Urlaub war. Die Musikerin, die ironischerweise für ihren Hit "Burn" (zu deutsch: "Brenn") bekannt ist, soll sich derzeit an einem tropischen Urlaubsort befinden und vergessen haben, Sonnencreme aufzutragen.

In einem Video, dass die Künstlerin über ihren Account auf Instagram postete, ist sie dabei zu sehen, wie sie mit einem frischen Sonnenbrand Fahrrad fährt.

„Das ist absolut mein Fehler“

Das Video untertitelte die Schönheit mit den Worten: „Ja, ich habe mir meine Brüste verbrannt und ja, das ist absolut mein Fehler, wenn ich von diesem Teil falle, aber ansonsten hab ich EINE GROßARTIGE Zeit.“

Ellies Urlaub folg auf die Neuigkeiten, dass die Künstlerin eine Auszeit von der Welt brauchte, nachdem sie kryptisch über die Beziehung zu ihrer Mutter Tracey Goulding gesprochen hatte.

Der Beef mit ihrer Mutter

Die „Love Me Like You Do“-Sängerin verriet, dass sie ihre Mutter seit ihrer Hochzeit mit dem Kunsthändler Caspar Jopling vor einem Jahr nicht mehr gesehen hat.

„Es ist frustrierend, weil ich wirklich gerne darüber reden will. Aber sie wurde ziemlich bedrohlich, als ich über sie in der Presse geredet habe. Es war ein Desaster, über sie zu sprechen“, gesteht die 33-Jährige im Interview mit der Zeitung „The Independent“.

Die Beziehung ist nicht mehr zu retten

Inzwischen habe sie realisiert, dass ihr Verhältnis mit Tracey irreparabel zerstört sei. „Ich habe viel Therapie deshalb gemacht, weil das, von dem ich dachte, dass es reparierbar ist, nicht reparierbar ist. Ich glaube, viele Frauen haben ein schwieriges Verhältnis mit ihren Müttern und wir finden es schwer, offen darüber zu reden.“

„Ich habe heute mir einer anderen Frau darüber gesprochen, die keinen Kontakt mit ihrer Mutter hat, was sie zutiefst mitnimmt. Ich hoffe, dass ich es mir eines Tages von der Seele reden kann. Aber im Moment weiß ich, dass es durch mein Unterbewusstsein hervorsprudelt, durch meine Musik.”

Die Angst sitzt tief

Zudem enthüllte sie, dass sie zwar gerne auch öffentlich über ihre Probleme reden würde, sie das aber lieber nicht tue, weil sie sich dabei Sorgen um die Konsequenzen mache.