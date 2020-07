Ellie Goulding will Mama werden, aber …

Ellie Goulding hat keine Eile, Mutter zu werden. Die britische Sängerin ist seit 2019 glücklich mit ihrem Partner Caspar Jopling verheiratet. Mit Nachwuchsplänen will es das Paar jedoch langsam angehen lassen.

„Ich will Kinder haben, aber es nicht das Ein und Alles. Ich bin gerade so glücklich und ich will später Kinder bekommen“, verrät Ellie. Die 33-Jährige weiß, dass sie damit gegen den Strom schwimmt. „Man wird nicht dazu ermutigt, zu warten“, ärgert sie sich.

„Ich bin in der gleichen Lage“

Die Musikerin bemängelt, dass sich dies auch am gesellschaftlichen Diskurs zeige. „Es gibt viele Blogs, Podcasts und Dinge darüber, Mutter zu sein oder über das Leben als Mutter, was ich total schätze, weil es gut sein muss, zu wissen, dass du dich in der gleichen Position wie andere Mütter befindest. [Aber] ich will über Frauen Bescheid wissen, die sich in der gleichen Lage wie ich befinden“, erklärt sie.

Für Ellie steht ihr Job derzeit an erster Stelle. „Ich habe eine Karriere und wenn die Coronavirus-Pandemie vorbei ist, werde ich mich auf Tour begeben. Es wäre gut, gleichgesinnte Frauen zu haben, die […] später im Leben Kinder haben wollen oder gar nicht“, offenbart sie im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sun‘.

„Ich würde gerne einen Podcast dazu anhören – oder vielleicht starte ich meinen eigenen.“ (Bang)