Emma Bunton würde gern nochmal Mama werden, ABER …

Emma Bunton würde nochmal Mama werden, ABER ...

18.06.2021 09:43 Uhr

Emma Buntons Familie wünscht sich, dass sie ein weiteres Kind bekommt. Das 45-jährige Spice Girl und ihr langjähriger Partner Jade Jones haben in den letzten Monaten darüber nachgedacht, ihre Familie um ein drittes Kind zu erweitern und die Schönheit gibt zu, dass es "schön wäre", drei Kinder zu haben.

Emmas Buntons Jungs Beau (13) und Tate (10) wünschen sich ein jüngeres Geschwisterchen so sehr, dass sie das ganz weit oben auf ihre Weihnachtsliste setzen, während Beau mit seinen Anweisungen an seine Mutter noch spezifischer gewesen sein soll.

„Ich bin sehr unentschlossen“

Im Rahmen des „Snot, Sweat and Tears“-Podcasts verriet Bunton: „Jade würde ein weiteres Kind absolut lieben. Das wäre schön, oder?“

Dann erklärt das das beliebte Spice Girl das Problem an ihrem Wunsch: „Ehrlich gesagt ändere ich meine Meinung ständig, ich bin sehr unentschlossen, nicht bei der Arbeit, aber mit Haushaltssachen. Selbst wenn es nur darum geht, was wir zu Abend essen, in einer Minute möchte ich Spaghetti Bolognese, in der nächsten will ich Fish-and-Chips haben, bei so etwas bin ich ziemlich vorsichtig.“

„Ihr müsst Sex haben und ein Kind bekommen“

Die Kinder wollen das auch. Weißt du, was sie dieses Jahr ganz oben auf ihre Weihnachtslisten setzten? Ein Geschwisterchen! Ich meine, kein Stress. Ich glaube tatsächlich, mein Ältester hat einmal gesagt – und wusste dabei nicht wirklich, was es bedeutete – Beau meinte, ihr müsst […] Sex haben und ein Kind bekommen. Also ist es etwas, was sie sich wünschen!“

In dem Podcast sprach Emma zudem darüber, wie es ist, ein Fünftel der ikonischen Spice Girls zu sein.