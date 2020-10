07.10.2020 12:35 Uhr

Eric Stehfest: Eltern-Hass wegen Tattoos

Eric Stehfest und sein Frau Edith sind bekennende Tattoo-Fans. Doch das bringt auch Probleme für die bald Zweifach-Eltern mit sich.

Eric Stehfest (31) wird für seine Tattoos verurteilt. Der Schauspieler und seine Frau Edith (25) haben zusammen ein Kind und erwarten bereits ihr zweites. Doch immer wieder werden sie von anderen Eltern wegen ihrer Tattoos kritisiert und als schlechte Eltern abgestempelt.

Seinem Sohn gefallen die Tattoos

Dazu sagt Stehfest jetzt im Interview mit ‘Hauptstadt.TV’: „In der aktuellen Zeit ist es doch total schwierig, den Kindern eine bunte Welt zu zeigen. Also, was findet da draußen gerade noch statt für Kinder. Alle reden über Katastrophe und Krise.“ Seinem Sohn gefalle es jedoch: „Unser Kind hat als Allererstes gesagt: ‚Mama, du siehst jetzt aus wie eine Zauberin. Papa, du bist ein Magier.‘ Und es war plötzlich in seiner Welt total spielerisch.“

Quelle: instagram.com

„Ich wurde extrem gemobbt!“

Seit zwei Jahren sportelt der Darsteller regelmäßig im Fitnesscenter, nimmt darüber hinaus Testosteron. Die Folge: Haarverlust und Aggressionen. Der Grund für die Sucht, so Stehfest im ‘RTL’-Interview: „Ich wollte für einen Film, den ich selber gedreht habe 20 Kilo zulegen. Außerdem war ich früher immer der kleinste und dünnste Junge in der Schule gewesen. Ich wurde extrem gemobbt, sehr oft zusammengeschlagen. Frauen hielten mich immer für den netten besten Freund, statt den sexy Liebhaber. Ich steckte tief in der Opferrolle. Da wollte ich raus.“

Quelle: instagram.com

Mehr zum Thema:

Die Sucht bestimmte Erics Leben

Der TV-Star habe sich stark dadurch verändert: „Ich war nur noch gereizt, hatte keine Ruhe mehr in mir. Meine Frau hatte keine Chance mehr, an mich heranzukommen. Jedes Mal wenn sie mich darauf hinwies, dass mich das Zeug verändert oder das ich wieder abhängig wäre, bin ich ausgerastet. Meine toxische Männlichkeit hätte mich fast meine Familie gekostet, sagt er. Nicht nur das: In der Zeit hatte ich extremen Haarverlust, der mich hart belastet hat.“

Quelle: instagram.com

Galerie

Sie machte kurz vor der Schwangerschaft einen Entzug

Es ist nicht die erste Sucht, die Erics Leben belastet hat. Doch nicht nur der Schauspieler machte seine einstige Drogensucht publik, auch seine Ehefrau Edith Stehfest hatte mit der Sucht zu kämpfen. Bei ihrer ersten Schwangerschaft mit ihrem inzwischen fünfjährigen Sohn Aaron Amadeus habe sie erst kurz zuvor einen Entzug gemacht, erzählt sie. Deshalb sei ihre zweite Schwangerschaft „anders und viel gesünder als die erste“.

Quelle: instagram.com

Wir verlosen das neue Buch

Neben der neuen Schwangerschaft, haben sie seit kurzem auch ein weiteres Baby veröffentlicht. Der ehemalige GZSZ-Schauspieler und Bestsellerautor hat gemeinsam mit Edith ein neues Buch geschrieben. In „Rebellen lieben laut“ erzählen die beiden, wie es nach Erics „9 Tage wach“-Drogentrip weiterging und wie sie sich kennen und lieben lernten. Bei „Klatsch-Tratsch.de“ kannst du jetzt das Buch gewinnen!

BANG/KuT