Eric Stehfest: Mobbing und Shitstorm wegen Gesichts-Tattoos

View this post on Instagram

Wir sind bereit unsere Privilegien abzulegen, denjenigen zu Helfen die keine Ahnung davon haben wie sich solche Privilegien überhaupt anfühlen. Nur als Familie können wir unser wahres Potential entfalten. Ab Montag nutzen wir unsere Kraft um dort anzupacken wo es gerade gebraucht wird. Hört auf der Spaltung unserer Gesellschaft eine Stimme zu geben. Nehmt diejenigen an die Hand denen der Wandel schwer fällt, anstatt sie zu beleidigen. Beschäftigt Euch mit Geschichte. Das was gerade passiert ist für unseren Planeten absolut nichts neues. Wissenschaftler und Historiker sollten im TV mehr darüber aufklären. Wer jetzt zulässt das wir uns trennen, folgt dem Ruf der Zerstörung. Und die Meisten können nichts dafür. Weil uns ein Automatismus lenkt, von unseren Liebsten wegtreibt. Lasst das nicht zu. Die Farben verschwinden, verblassen an Tagen wie diesen. Äußerlichkeiten verlieren an Relevanz, wenn es um Leben und Tod geht. Eine globale Schmerzerfahrung steht uns bevor, hat viele von uns schon erreicht. Soldaten der Liebe, sendet Weltweit euer Signal, Tag für Tag. Ich spüre deutlich das wir viele sind, ohne jemals ein einziges Gesicht vor mir zu sehen. Wir halten die Welt in ihren Fugen. Danke an @dieantwoord für die vielen Wegweiser in den letzten Jahren. Wir sind dabei. Ein kleines Sinnbild zum Abschluss "Und wieder sind es die Bäume, die uns ganz am Ende, kurz bevor es zu spät ist, den Arsch retten." Bleibt zu Hause oder geht raus um Leben zu retten. Ich Liebe Euch. Danke an die wundervolle @lisa.tappert für die handgemachten Jacken. Eure Lotta Laut und AMPEL €$OH€$ @edithstehfest_lottalaut @jeremias.koschorz @hartbrand #rebellenliebenlaut #soldatenderliebe #esohes #kronos #Modularsystem #industrialtechno #rap #31 #www #schenkdireinlächeln