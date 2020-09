12.09.2020 09:43 Uhr

Felicity Jones wurde zum ersten Mal Mutter

Felicity Jones hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Die Schauspielerin wurde im Dezember letzten Jahres mit einem Baby-Bäuchlein gesichtet.

Wie die Zeitung „The Daily Mail“ berichtet, durften die 36-Jährige und ihr Ehemann Charles Guard ihren süßen Nachwuchs nun auf der Welt begrüßen. Am 11. September wurde die frischgebackene Mama dabei gesichtet, wie sie mit einem Kinderwagen in London spazieren war. Weder Felicity noch Charles haben die Neuigkeiten bisher bestätigt, was allerdings nicht weiter verwunderlich ist.

Sie halten ihr Privatleben unter Verschluss

Das Paar legt für gewöhnlich großen Wert auf seine Privatsphäre und hat sich bis heute nicht offiziell zu der Schwangerschaft der hübschen Britin geäußert. Auch seine Hochzeitszeremonie im Sommer 2018 war streng geheim. Auf Instagram sucht man die Schauspielerin ebenfalls vergebens.

Traumhochzeit

Die Turteltauben gaben sich in einem romantischen Schloss in den Cotswolds im Südwesten Englands das Jawort. Unter den Gästen waren auch Hollywood-Stars wie Eddie Redmayne und Tom Hanks. Letztes Jahr ließ sich Felicity seltene Worte über ihr Privatleben entlocken und schwärmte, dass sie die „Stabilität“ liebe, die ihr die Ehe in ihrem Leben gibt.

Vom Theater nach Hollywood

Bereits während ihres Englisch-Studiums war die Beauty in mehreren Theaterstücken, in Hauptrollen zu sehen. Über britische Fernsehserien, schaffte es Jones schließlich bis nach Hollywood. 2015 wurde sie für ihren Auftritt in „Die Entdeckung der Unendlichkeit“ sogar für einen Oscar nominiert.

