08.08.2020 13:07 Uhr

Felix von Jascheroff: „Bianca war nicht immer echt“

Felix von Jascheroff hat über die Zeit nach seiner Trennung gesprochen. Vor wenigen Monaten verkündete er das Liebes-Aus mit seiner Frau Bianca.

Erst Ende letzten Jahres fand die zweite Hochzeit der beiden auf den Malediven statt, wo sie ihr Ehegelübde erneuerten. Umso überraschender folgte nun die Nachricht der Trennung. Im „GZSZ“-Podcast verriet der 37-Jährige jetzt, wie es ihm heute geht: „Mir geht es wieder gut. Manchmal hat man eine schwierige Zeit. Das dauert wirklich ein bisschen, aber ich habe es ganz gut geschafft. Mit viel Arbeit, viel Musik und es läuft.“

Die Richtige kann man überall treffen

Für eine neue Partnerschaft braucht es aber Zeit: „Frauen kennenlernen ist ja immer so eine Sache. Denn wenn man Frauen kennenlernt, möchte man ja auch die Richtige kennenlernen und nicht nur, weil wir jeden Abend im Fernsehen zu sehen sind.“ Trotzdem ist er offen für Neues: „Also wenn der Zufall es so will, dann kannst du überall jemanden kennenlernen. Es gibt für mich jetzt keinen speziellen Ort oder so.“

Auch interessant:

Sie waren beim Therapeuten

Um seine Ehe zu retten, sei er damals sogar beim Therapeuten gewesen: „Ich wollte an mir arbeiten und herausfinden, ob es an mir liegt.“ Doch alles half nichts: „Irgendwann hatte der Luftballon keine Luft mehr und ist leise flötend davongeflogen. Wir haben so viel gekämpft und dann kam der Tag, an dem es geknallt hat und wir aufgegeben haben.“

Neuer Song thematisiert die Trennung

Irgendwann habe er das Ende annehmen müssen, so der zweifache Vater: „In meinem Song gibt es die Zeile: ‚Ich habe alles gegeben, doch du warst nicht wahr.‘ Und im Nachhinein war Bianca auch nicht immer echt.“ Auf Instagram hatte der Schauspieler seinen Fans mitgeteilt: „Zeit für einen Neuanfang… Bevor sich alle darüber zerreißen, Bianca und ich sind Geschichte. Ich werde keine weiteren Kommentare dazu abgeben. Bitte um Verständnis.“

Verlobung nach wenigen Wochen

Der Schauspieler und Bianca Bos wurden Anfang 2016 ein Paar und haben sich wenige Wochen später verlobt. Die Hochzeit folgte rund ein Jahr später. Im März 2020 wurde dann die Trennung bekannt gegeben. (Bang)