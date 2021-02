08.02.2021 21:15 Uhr

Fiona Erdmann: „Wisst ihr, wie oft ich aufgeben wollte?“

Fiona Erdmann konnte nach ihrem Auftritt in der Modelcasting-Show ,,Germany’s Next Topmodel'', in der sie 2007 teilnahm, Erfolge als Model feiern - nun sprach sie darüber, dass sie auf ihrem Weg zum Erfolg einige Hürden meistern musste.

Fiona Erdmanns (32) Weg zum Erfolg war nicht immer ganz so einfach, was die Prominente nun über ihren Account auf Instagram enthüllte.Die frischgebackene Mutter ist mit ihrer glücklichen Familie vor kurzem ins sonnige Dubai in die Vereinigten Arabischen Emirate gezogen.

Höhen und Tiefen

Die in Saarbrücken geborene Fiona erklärte nun mit einem emotionalen Posting, das über ihren Account auf Instagram teilte, dass sie auf dem Weg zum Erfolg und zu ihrem heutigen Leben einige Hürden meistern musste. ,,Wer mich schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass der Weg zu meinem heutigen Leben recht steinig war“, erklärte Erdmann.

Fiona hat nie aufgegeben

In dem Untertitel zu dem schönen Schnappschuss, auf dem Erdmann im sonnigen Dubai vor zahlreichen Palmen zu bewundern ist, verriet sie zudem, was am wichtigsten sei, um erfolgreich zu sein: ,,Aber noch wichtiger ist Fleiß, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen. Wisst ihr, wie oft ich Momente hatte, an denen ich aufgeben wollte, es aber nie getan habe?”

Glück in der Liebe

Die ehemalige schöne GNTM-Kandidatin ist nicht nur glücklich mit ihrer Beziehung zu ihrem Liebsten Mohammed, sondern seit kurzem auch noch stolze Hausbesitzerin. (Bang)