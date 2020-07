Gabrielle Union kommt mit eigener Haarpflegelinie

Gabrielle Union bringt ihre eigene Haarpflegelinie heraus. Die "Being Mary Jane"-Darstellerin bringt ab Sommer ihre eigene Marke an Haarpflegeprodukten auf den Markt. Flawless by Gabrielle Union heißt die Linie, die strapaziertes Haar feiern und pflegen soll.

Ab dem 3. August sind die Produkte im Online-Handel erhältlich. Gabrielle, die sich für ihre Marke mit dem Friseur Larry Sims zusammengetan hat, postete auf Instagram ein Video, das ihre natürlichen Locken zeigte.

„Ich fühle meine natürliche #BlackGirlJo“

Dazu gab es außerdem ein Foto der Produkte in ihrem Sortiment und dazu schrieb die ehemalige „America’s Got Talent„-Jurorin: „Jaaaa, ich fühle meine natürliche #BlackGirlJoy FLAWLESSLY!!! @flawlessbygu kommt bald, ab dem 3. August auf Amazon erhältlich.”

Laut dem eigenen Instagram-Account der Marke werden zwölf Produkte im Sortiment angeboten, darunter ein feuchtigkeitsspendendes Entwirr-Shampoo, ein Drei-Minuten-Conditioner und ein Conditioner zu Haarentwirrung, der nach der Anwendung im Haar bleiben kann.

Die Produkte sind alle frei von Sulfaten, Parabenen und Silikonen und werden zunächst nur in den USA und Kanada für Preise zwischen 4 und 10 Dollar erhältlich sein. (Bang)