Montag, 20. Juli 2020 08:42 Uhr

Georgina Fleur: Ausraster am Set von „Kampf der Reality-Stars“

Die Influencerin Georgina Fleur und ihr Freund Kubi hatten offenbar einen Riesenstreit beim Dreh für 'Kampf der Reality-Stars.'

Die ehemalige ‚Bachelor‘-Kandidatin brachte ihren Freund erst vor kurzem in die Betty Ford-Klinik, damit sich dieser seinen Suchtproblemen stellen kann.

Jetzt wurde bekannt, dass es während der Dreharbeiten zu einem RTLZwei-Format vor einer Weile zu einem Riesenstreit zwischen dem Pärchen kam. Offenbar, so berichteten die Angestellten eines Hotels im thailändischen Phuket der ‚Bild‘-Zeitung, flogen Champagner-Flaschen, Stühle und sogar ein Tisch aus dem Fenster direkt in den Pool. Sogar die Polizei kam vorbei, um Georgina und Kubi auseinander zu bringen. So schnell wie die Aufregung entstanden war, war sie offenbar auch wieder vorbei.

Der Sender weiß von nichts

Der zuständige Sender kann derweil nicht besonders viel zu dem Vorfall sagen. Ein Sprecher von RTLZwei erklärte auf Nachfrage von RTL: „Wir haben erst im Nachgang von den Vorfällen im Hotel erfahren. Da sich das aber alles abseits der Dreharbeiten abgespielt hat, können wir entsprechend wenig dazu sagen.“

Auch der Dreh zum ‚Sommerhaus der Stars‚ endete für Georgina und Kubi in einem Skandal: Bereits nach wenigen Tagen verließen sie nach Streits mit anderen Pärchen das Haus.

Quelle: instagram.com

Am Mittwoch geht’s los

Der „Kampf der Reality-Stars“ ist ab 23. Juli immer mittwochs 20.15 Uhr bei RTLZwei zu sehen.

Mit dabei sind: Ex-Bachelor Oliver Sanne (33), Allestester Hubert Fella (52), Sängerin Annemarie Eilfeld (30), Ex-DSDS-Sternchen Momo (23), Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein (65), It-Girl Kate Merlan (33), Big Brother-Urgestein und Sänger Jürgen Milski (56), Dschungelnatter Georgina Fleur (30) sowie Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Star Sandy Fähse (35), „Prince Charming“-Kandidat Sam Dylan und die Tennis-Zwillinge Tayisiya und Yana Morderger (23). (Bang)