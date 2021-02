08.02.2021 15:20 Uhr

Gerard Butler schwärmt von der Riesensause zum 50. Geburtstag

Der schottisch-irische Hollywood-Export Gerard Butler plaudert über die besondere Zeremonie zu seinem 50. Geburtstag.

Wie der „Angel Has Fallen“-Star verrät, ist er eigentlich kein Fan von pompösen Geburtstagsfeiern. Für seinen 50. Geburtstag im November 2019 machte Gerard Butler allerdings eine Ausnahme. Den Meilenstein verbrachte er mit Freunden in Südamerika, wie er jetzt erst verriet.

Kein Typ für große Partys

„Ich bin kein Geburtstagsparty-Typ. An meinem Geburtstag sage ich oft um 19 Uhr ‚Okay, lasst uns zu Abend essen“, verrät der Schauspieler im Gespräch mit dem „Total Film“-Magazin. „Und ich sage den Leute 15 Minuten davor Bescheid. Aber dieses eine Mal veranstaltete ich ein großes Event in Costa Rica und brachte viele Freunde dahin. Und es war so, so gewaltig.“

Schildkröten in die Freiheit entlassen

Noch immer gerät der Darsteller ins Schwärmen, wenn er an diesen besonderen Tag zurückblickt. „Wir luden viele spirituelle Leute ein, viele Darsteller. Wir taten viele ökologische Sachen, wie Meeresschildkröten im Ozean freizulassen. Es war eine Mischung aus so vielen Dingen und ich bin so froh, dass ich es getan habe“, enthüllt der 51-Jährige, der sich letztes Jahr von seiner langjährigen Freundin Morgan Brown getrennt hatte. (Bang)

