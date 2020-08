17.08.2020 09:23 Uhr

Gerda Lewis: „Melissa Damilia soll sich nicht unter Druck setzen“

Gerda Lewis hat Melissa Damilia einige Tipps für ihre Teilnahme bei "Die Bachelorette" gegeben. Vergangene Staffel nahm sie selbst an der Show teil.

Gerade erst wurde bekannt, dass die Ex-„Love Island„-Teilnehmerin Melissa Damilia die neue „Bachelorette“ sein wird und in der nächsten Staffel die Rosen verteilen wird. Auch die amtierende „Bachelorette“ hat die News natürlich mitbekommen. Gegenüber „Promiflash“ erklärt die 27-Jährige: „Ich würde Melissa mit auf den Weg geben, sich selbst nicht unter Druck zu setzen.“

Spaß steht an erster Stelle

Am wichtigsten sei es aber, sich nicht zu verstellen oder zu ehrgeizig an die Rolle der „Bachelorette“ heranzugehen. „Sie soll viel Spaß haben und die Zeit in vollen Zügen genießen!“, sagt Gerda. Für die Influencerin steht fest, dass sie die neue Staffel „definitiv“ verfolgen wird. Sie selbst hat den Glauben an die wahre Liebe noch nicht verloren, auch wenn sich ihr Auserwählter Keno Rüst letztendlich nicht als der Richtige herausgestellt hatte.

Gerda Lewis glaubt an Kuppel-Shows

Die hübsche Blondine ist nach wie vor davon überzeugt, dass Amors Pfeil auch im TV zuschlagen kann. „Man kann sich überall verlieben, es muss nur der richtige Mensch dabei sein“, ist sich Gerda sicher. Wer weiß, vielleicht wird die ehemalige „GNTM“-Teilnehmerin ja bald wieder ein einer Kuppel-Show zu sehen sein.

Darum verschwand sie von der Bildfläche

Zuletzt sorgte Gerda Lewis für Aufsehen, in dem sie eine mehrwöchige Social Media-Pause eingelegt hat. Zuvor hat sich die Beauty mit ihren Freundinnen zerstritten, die sich im Anschluss an die Öffentlichkeit gewendet haben, um über die negativen Seiten der Influencerin auszupacken. Vor kurzer Zeit hat sich die 27-Jährige aber wieder zurückgemeldet, denn mittlerweile geht es ihr wieder besser.

XXL-Pizza

Darauf deuten zumindest die Instagram-Posts hin, auf denen Gerda glücklich in die Kamera lächelt. Bestes Beispiel dafür ist ein Foto mit einer XXL-Pizza, das die Reality-Darstellerin kürzlich gepostet hat. Aufgrund ihrer stark erschlankten Figur zweifelten einige Follower allerdings daran, dass Lewis die Pizza tatsächlich auch gegessen hat. Den Gewichtsverlust erklärte Gerda in ihrer Insta-Story damit, dass sie während des Beefs mit ihren Freundinnen, einfach keinen Appetit hatte. (Bang/KT)