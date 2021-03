GNTM-Dascha: Bittere Tränen wegen Heidis Umstyling

04.03.2021 18:45 Uhr

Sie gilt jetzt schon als heimliche Favoritin der diesjährigen GNTM-Staffel: Curvy-Model Dascha. Doch wie viel Topmodel steckt wirklich in ihr, wenn sie schon vorm Umstyling bitterste Krokodils-Tränen weint. Nur, weil es ihr an die Wallemähne geht…

Bei „Germany’s Next Topmodel“ steht das Staffelhighlight an: Das große und immer dramatische Umstyling! Schon bevor die Haare fallen, fliessen die Tränen in Strömen. Auch bei Favoritin Dascha.

In der Model-Castingshow von Heidi Klum geht es den Mädchen in dieser Staffel wie auch schon in den Jahren zuvor an die Haare. Farbe, Schnitte – alles ist möglich. Das macht vielen Mädchen Angst und besonders die sonst so übermütige und selbstbewusste Dascha hat große Panik um ihre lange blonde Mähne.

Dascha bricht in Tränen aus

In der Folge, die am Donnerstag (4. März) auf ProSieben laufen wird, bricht das Curvy-Model sogar in Tränen aus, als sie gemeinsam mit drei anderen Kandidatinnen als Erste zum Umstyling gebeten wird. „Ich habe Angst, weil ich nicht weiß, was sie mit meinen Haaren machen. Ich habe halt echt Angst, dass sie mir die einfach komplett abschneiden – dass ich dann aussehe wie ein Typ oder so“, erklärt Dascha den Kameras.

Heidi Klum freut sich diebisch aufs Umstyling

Modelmama Heidi Klum freut sich dagegen immer riesig auf diesen Tag. Um die neue Folge anzukündigen, postete sie auf Instagram einige Fotos von sich mit völlig verschiedenen Frisuren und schrieb dazu: „Mal lang, mal kurz, mal brünett, mal blond! Es macht immer Spaß, unterschiedliche Haarfarben und Schnitte auszuprobieren.

Diesen Spaß werden meine Mädchen morgen auch haben.“ Sie ist sich der emotionalen Lage ihrer Kandidatinnen aber dennoch bewusst und fügt keck hinzu: „… also hoffentlich.“

Es wird richtig spannend! Einen allerersten Einblick in das Umstyling 2021 bekommt ihr im folgenden Video!

„Germany’s Next Topmodel“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben, im Anschluss zum Streaming bei JOYN und freitags 20:15 Uhr bei Sixx. (BANG/SKy)