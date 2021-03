Goldie Hawn und Kurt Russell sind „Gogo und Gogi“

31.03.2021 19:00 Uhr

Das Hollywood-Paar Goldie Hawn und Kurt Russell wird von seinen Enkeln liebevoll "Gogo und Gogi” genannt.

Wyatt Russell und seine Ehefrau Meredith Hagner wurden vor kurzem Eltern ihres Söhnchens Buddy und Wyatt enthüllte, dass ihr Baby es seinen Cousins gleichtun wird, wenn es um die ungewöhnlichen Namen für ihre Großeltern Goldie Hawn und Kurt Russell geht.

Goldie war schon immer Gogo

Er erzählte gegenüber „Entertainment Tonight“: „Ab dem Zeitpunkt, an dem das erste Kind meines Bruders oder meiner Schwester auf die Welt kam, wurden sie [Goldie und Kurt] Gogo und Gogi genannt. Mein Vater, sein Wein, den er herstellt, trägt den Namen Gogi, weil sein Spitzname schon immer Gogi war und meine Mutter wurde immer Gogo genannt. Also nennen die Kids sie so.“

Wyatt ist stolzer Papa

Wyatt fügte hinzu, dass er das Vatersein „unglaublich“ gut findet und schwärmte: „Es ist unglaublich. Es ist all das, was man davor nicht gedacht hätte, dass es so sein würde. Ich denke, dass alles, was man sich davor darüber ausmalt, wie ein Mischmasch im Kopf von einem ist, bevor es dann wirklich passiert.“

Der 1986 geborene Wyatt ist der gemeinsame Sohn des Paares. Goldie Hawn ist seit 1983 mit Kurt Russell liiert. Geheiratet haben die beiden berühmten Schauspieler nie. (Bang/ KT)