„Gossip Girl“: Penn Badgley ist erstmals Papa geworden

Penn Badgley und seine Ehefrau Domino Kirke sind Eltern geworden. Die 36-Jährige verkündete die Baby-News auf ihrem Account auf Instagram.

Domino Kirke, die mit ihrem Ex-Partner Morgan O’Kane bereits den 12-jährigen Sohn Cassius großzieht, bestätigte zudem, dass sie und ihr 33-jähriger Ehemann bereits letzten Monat Eltern eines Sohnes wurden.

Domino teilte ein Foto einer abstrakten, herzförmigen Grafik, die einen Mutterleib zu sein scheint und schrieb: „Sein herzgeformtes Zuhause #40dayspostpartum.“ Die Musikerin teilte auf ihrer Story auf Instagram zudem ein Foto von sich selbst, auf dem sie dabei zu sehen ist, wie sie neben dem niedlichen Baby schläft. Die Künstlerin verriet jedoch keine weiteren Details über das Kleinkind, inklusive seines Namens.

Schwangerschaft blieb privat

Innerhalb der letzten Monate hatte Domino nur wenig über ihre Schwangerschaft bekanntgegeben. Die Darstellerin teilte im Mai lediglich ein Foto davon, wie Penn ihren Babybauch berührte. Die Schönheit hatte die frohe Nachricht ihrer Schwangerschaft im Februar über ihren Account auf Twitter angekündigt. Damals enthüllt sie auch, dass sie bereits zwei Fehlgeburten erlitt. Zu der Zeit hatte Kirke angekündigt: „Wieder unterwegs… Schwangerschaft nach einem Verlust ist etwas ganz anderes. Nach zwei Fehlgeburten waren wir kurz davor, aufzugeben.”

Penn Badgeley und seine Frauen

Penn Dayton Badgley wurde vor allem durch seine Rollen in „Schatten der Leidenschaft“, „Do Over – Zurück in die 80er“ und „Gossip Girl“ bekannt wurde.

Von 2007 bis 2010 war er mit Schauspielkollegin Blake Lively liiert, von 2011 bis 2013 mit der Schauspielerin Zoë Kravitz. Im Februar 2017 heiratete er Domino Kirke . (Bang/KT)