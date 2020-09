16.09.2020 22:34 Uhr

Gwen Stefanis Beziehung ging wegen Corona fast in die Brüche

Die Beziehung von Gwen Stefani und Blake Shelton wurde während der Quarantäne "bis an die Grenze ausgereizt". Ein Insider gab nun sehr private Einblicke in das Leben das Popstars.

So enthüllt dieser angebliche Insider, dass Gwen Stefani und Blake Shelton (44) eine schwere Zeit durchmachen, nachdem sie den größten Teil der Coronavirus-Pandemie in Oklahoma verbracht haben.

Gwen und Blake waren extrem gestresst

Hängt etwa der Haussegen schief? Ein Insider berichtet der Zeitschrift „Us Weekly“: „Sie fühlen sich erstickt und gestresst. Sie sind beide bis an ihre Grenzen belastet.“ Es wurde auch berichtet, dass die Probleme zwischen dem Ehepaar darauf zurückzuführen sind, dass sie nun in ein neues Familienhaus in Los Angeles gezogen sind.

Der Insider fügt hinzu: „Freunde sagen, dieser Umzug habe sich zu einem Albtraum entwickelt. Dies ist ohne Zweifel die härteste Zeit, die sie bisher erlebt haben.“

Harte Zeiten für das Paar

Jedoch gibt es auch Hoffnung für Gwen und Blake, da sie zuvor Wege gefunden haben, „jegliche Spannungen zu überwinden und das Gesamtbild zu betrachten“. „Sie wissen, wie man Kompromisse schließt“, erklärt der Wissende weiter.

Das Paar, das seit 2015 zusammen ist, zog Anfang dieses Monats endlich in sein neues Haus in Los Angeles ein, nachdem es 2019 die Immobilie gekauft hatte.

Darum schließt sie eine Hochzeit aus

Die schöne Sängerin verriet erst kürzlich warum sie ihren Blake nicht heiraten will: Gwen will ihre Beziehung nicht „ins Wanken bringen“. Die 50-Jährige ist seit 2015 glücklich mit dem Sänger zusammen – ganz ohne Trauschein.

So soll es wohl vorerst auch bleiben, wenn es nach Gwen geht. Zwar wurde vor kurzem berichtet, dass das Paar vorhaben könnte zu heiraten sobald die Coronavirus-Pandemie vorüber ist, jedoch erklärte nun ein Insider, die beiden Turteltauben würden es „nicht eilig“ haben, die Dynamik ihrer Beziehung zu ändern.

Sie haben es nicht eilig

Der Wissende teilte „Entertainment Tonight“ über Gwens Pläne mit: „Die Leute fragen sie immer wieder, wann sie und Blake den Bund fürs Leben schließen könnten, aber sie hat es nicht eilig. “

Und weiter: „Gerade jetzt, wo all das in der Welt passiert, hat sie jegliche Hochzeitspläne definitiv auf Eis gelegt. Gwen und Blake vertrauen und lieben einander und haben wirklich eine wunderbare Familie zusammen aufgebaut, so dass sie im Moment das Gefühl hat, dass sie die Beziehung nicht ins Wanken bringen will.” (Bang/KT)