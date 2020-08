06.08.2020 14:45 Uhr

Gwyneth Paltrow erklärt das Aus mit ihrem Ex

Gwyneth Paltrow und Chris Martin "haben sich nie ganz darauf eingestellt, ein Paar zu sein". Obwohl das Paar 13 Jahre lang verheiratet war, bis sie sich 2016 "bewusst trennten", sagt die 47-Jährige, dass es in ihrer Beziehung "immer ein wenig Unbehagen" gab.

Schauspielerin Gwyneth Paltrow schreibt in der September-Ausgabe der britischen „Vogue“ nun erstaunlich offen über den Prozess ihrer Trennung: „Mein Ex und ich waren immer Freunde gewesen. Wir lachten über die gleichen Dinge, teilten einen lustigen Humor, Eindrücke und völlige Albernheit.“

Die Ehe mit Chris Martin fühlte sich seltsam an

Und weiter: „Wir standen uns nahe, obwohl wir uns nie ganz darauf eingestellt hatten, ein Paar zu sein. Wir passten einfach nicht ganz zusammen. Es gab immer ein bisschen Unbehagen und Unruhe.“

Die Oscar-Preisträgerin und Chris (43) haben die gemeinsamen Kinder Apple (16) und Moses (14) und Gwyneth besteht darauf, dass sie alles versuchten, damit ihre Ehe funktioniert.

„Wir wollten unsere Kinder nicht verletzen“

„Zwischen dem Tag, an dem ich es wusste, und dem Tag, an dem wir endlich der Wahrheit nachgaben, haben wir alles versucht. Wir wollten nicht scheitern. Wir wollten niemanden im Stich lassen. Wir wollten unsere Kinder nicht verzweifelt verletzen. Wir wollten unsere Familie nicht verlieren.“

Doch alles half nichts: „Eines Tages stellte ich trotz all unserer Bemühungen fest, dass ich nicht an einer Weggabelung stand. Ich war auf einem guten Weg. Fast ohne es zu merken, waren wir auseinander gegangen.“

Ein Wechselbad der Gefühle

Gwyneth – die nun mit Brad Falchuk verheiratet ist – gibt zudem zu, dass die öffentliche Reaktion auf ihre Trennung von Chris sie völlig überrascht hatte – negativ.

„Eine seltsame Kombination aus Spott und Wut, die ich noch nie gesehen hatte. Ich war schon ziemlich zerfleischt von dem, was ein hartes Jahr gewesen war. Offen gesagt, die Intensität der Reaktion ließ mich meinen Kopf tiefer im Sand vergraben, als ich es je in meinem sehr öffentlichen Leben getan hatte.“

Ihre Kinder litten mit

Auch wenn Gwyn damals ihr Bestes gegeben habe, um ihre Kinder vor der Trennung von Chris zu schützen, ist sie sich heute sicher, dass ihre Kinder „unverarbeiteten Emotionen“ aufgenommen hätten.

Sie erklärte in einer Folge des „Goop‘-Podcasts“: „Auch wenn Sie so tun, als sei alles in Ordnung. Sie können ein Lächeln auf dem Gesicht haben, [aber] sie wissen alles. Es kam mir nie in den Sinn, dass meine unverarbeiteten Emotionen an meine Kinder weitergegeben werden könnten.“