Haben Gigi Hadid und Zayn Malik heimlich geheiratet?

01.04.2021 09:18 Uhr

Gigi Hadid und Zayn Malik sollen geheiratet haben. Das 25-jährige Model und sein Freund Zayn Malik wurden im September stolze Eltern eines kleinen Mädchens.

Und nun sollen die beiden einen Schritt weiter gegangen sein! Denn die Sängerin Ingrid Michaelson plauderte in einem Livestream über ihr neues Musikprojekt mit Sänger Zayn Malik und ließ dabei eine Bombe platzen!

Hat sie sich verplappert?

So bedauerte sie, den Sänger weder beim Videodreh, noch bei der Aufnahme persönlich getroffen zu haben: „Ich habe nie mit ihm gesprochen. Aber Zayn macht nichts, was er nicht machen will, daher ist es sehr schmeichelhaft, dass er bei meinem Song dabei war. Er ist ein sehr privater Mensch und jetzt, wo er verheiratet ist und ein Kind hat, macht er wirklich nur noch die Dinge, auf die er echt Lust hat.“

Über vor einer Fashionshow

Weder Zayn oder Gigi Hadid äußerten sich bisher zu der Aussage, doch viele Fans sind bereits völlig aus dem Häuschen. Ihre Tochter nannten die beiden „Khai“. Der Name soll vietnamesisch sein und Sieger bzw. Siegerin heißen.

Kürzlich hatte Gigi verraten, dass sie weniger als 24 Stunden vor der Jacquemus-Show herausfand, dass sie ein Baby bekommen wird. Die Mutter eines Kindes erinnerte sich daran, wie ihr ihre Mutter Yolanda Hadid ganz viele Snacks gab, um ihre Übelkeit zu lindern.

Gelüste während der Schwangerschaft

Auf die Frage eines Twitter-Nutzers, der fragte, ob Gigi bereits auf dem Laufsteg von ihrer Schwangerschaft wusste, antwortete die Schönheit: „Ja, das fand ich einen Tag vor der Tom Ford-Show heraus. Mir war Backstage so übel, aber ich habe gelernt, dass ich das etwas kontrollieren konnte, wenn ich ständig am Essen war, also packte mir meine Mutter [Yolanda Hadid] vor jeder der Shows immer Snacks ein.”

Gigi hatte zuvor erzählt, dass Bagels und auch die Pommes und Spareribs von dem ehemaligen One Direction-Sänger zu ihren Schwangerschaftsgelüsten zählten.