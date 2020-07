Hailey Bieber entschuldigt sich bei Restaurant für schlechtes Benehmen

Hailey Bieber hat sich bei einer Restaurant-Wirtin für ihr schlechtes Benehmen entschuldigt. Dem Model, das mit Justin Bieber verheiratet ist und zuvor unter seinem Mädchennamen Hailey Baldwin bekannt war, wurde von der New Yorker Gastronomin Julia Carolan vor kurzem vorgeworfen, sich in zwei Restaurants, in denen Carolan arbeite, schlecht benommen zu haben.

In einem TikTok-Video hatte Carolan verschiedene Stars bewertet, die sie in ihrem Alltag als Gastronomin bereits getroffen habe, und Hailey schnitt dabei nicht besonders gut ab: „Das wird kontrovers sein“, begann sie ihren Clip.

„Sie war jedes Mal nicht nett!“

„Ich habe sie ein paar Mal getroffen und jedes Mal war sie nicht nett. Ich möchte sie wirklich mögen, aber ich habe ihr eine 3,5 von 10 geben. Tut mir leid.“

Hailey selbst bekam Wind von dem viralen Video und schrieb schließlich in den Kommentar-Bereich, um sich bei Carolan zu entschuldigen.

Sie kommentierte: „Ich bin gerade auf dieses Video gestoßen und wollte Entschuldigung sagen, wenn ich dir jemals schlechte Stimmung oder eine schlechte Einstellung gegeben habe. Das war nicht meine Absicht!” (Bang)