Halle Berry braut sich was zusammen

Halle Berry braut sich was zusammen

20.04.2021 20:27 Uhr

Halle Berry macht selbstgemachte Hautpflege mit ihrer Tochter und versucht ihr beizubringen, was Schönheit ist.

Die 54-jährige Schauspielerin, die die 13-jährige Nahla und den siebenjährigen Maceo großzieht, hat während der Coronavirus-Pandemie ihre eigenen Hautpflege-Mischungen kreiert und die Gelegenheit genutzt, um ihrer Tochter etwas über Schönheit beizubringen.

Selbstgemachte Masken

„Ich gönne mir selbst mehr Pediküre und Gesichtsbehandlungen und braue Dinge zusammen. Wenn ich eine Tiefenreinigung meiner Haut mache, [trage ich] eine selbstgemachte Maske aus Joghurt, Honig und Zitrone für Vitamin C auf. Es macht wirklich Spaß, das mit meiner Tochter zu machen. Sie ist gerade 13 geworden, also lernt sie gerade all diese Produkte kennen”, so Halle Berry gegenüber „People“. Die Oscar-Preisträgerin versucht besonders, das Augenmerk auf natürliche Schönheit zu legen und das auch ihrer Tochter beizubringen.

Sie fügt hinzu: “Aber ich liebe es, ihr beizubringen, was ich für wahre Schönheit halte, nämlich die Pflege der natürlichen Haut. Es geht nicht darum, dein natürliches Gesicht mit viel Make-up zu bedecken. Es geht nicht darum, zu verstecken, wer man ist, sondern wirklich zu lernen, wie man das Selbstvertrauen hat, sein wahres Ich zu zeigen.“

Halle Berry ist stolze Mutter

Halle geht jedoch gerne mit gutem Beispiel voran und lehrt ihre Kinder, sich mehr auf ihre Leistungen als auf ihr Aussehen zu konzentrieren. „Ich denke wahrscheinlich nicht so viel darüber nach, wie es vielleicht andere tun. Ich konzentriere mich auf so viele andere Dinge in meinem Leben. So viele andere Aspekte meiner Person bekommen viel mehr Aufmerksamkeit als mein körperliches Erscheinungsbild. Es ist also nicht etwas, auf das ich mich konzentriere.”

Vielmehr schätzt sie andere Dinge: „Ich liebe es, wenn jemand sagt: ‚Du bist eine tolle Mutter‘ oder ‚Du bist eine talentierte Schauspielerin‘. Das sind die Dinge, die ich mehr schätze, weil das Dinge sind, an denen ich jeden Tag sehr hart arbeite.” (Bang/KT)