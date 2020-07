Mittwoch, 29. Juli 2020 16:46 Uhr

Heidi Klum erklärt hier ihren ultimativen Schönheitstipp

Heidi Klum enthüllte, dass es beim Thema Schönheit vor allem darum geht, einen "gesunden Menschenverstand zu haben". Das Supermodel findet, dass die "Basics", bei denen es auch um eine gute Ernährung und das Trinken von ausreichend Wasser geht, mit das Wichtigste sind, wenn es um eine erfolgreiche Schönheitsroutine geht.

In einem Interview mit „Who What Wear“ erzählte die Blondine: „Sehr viel Schönheit kommt daher, einen gesunden Menschenverstand zu haben. Ich werde mit Produkten aus der ganzen Welt bombardiert und ich liebe es, all diese verschiedenen Dinge auszuprobieren, aber für mich sind die Basics mit am Wichtigsten.“

Die eigenen Baustellen entdecken

„Wenn ich gut esse und genug Wasser trinke, bemerke ich den Unterschied in meinem Gesicht, wenn ich in den Spiegel schaue. Man muss in den Spiegel schauen und gucken, ob es etwas zu tun gibt. Auf diese Weise weiß man, dass die Pickel von dem Mist kommen könnten, den man gegessen hat.“

Und weiter: „Wenn man trockene Haut bemerkt und die Haut von einem nicht zurückschnappt, hat man zu wenig Wasser getrunken. Wenn man sich einfach anschaut und sich selbst zuhört, weiß man, was zu tun ist.“

Quelle: instagram.com

Heidi schwört auf Kokosnussöl

Heidi fügte hinzu, dass einer ihrer Favoriten unter den Schönheitsprodukten Kokosnussöl sei, das man in den meisten Supermärkten kaufen kann.

In letzter Zeit zeigt sich die Model-Mama erfrischend bodenständig und gab zu, dass auch sie mit ihrer Garderobe zu kämpfen hat. Bei Instagram zeigt sie, dass längst nicht alle Kleidungsstücke wie angegossen passen.

Quelle: instagram.com

Der Kampf mit der Jeans

Dort zeigte die 47-Jährige, dass auch ein Topmodel wie sie hin und wieder mit der Garderobe zu kämpfen hat. Die blaue Jeans der Vierfach-Mutter scheint partout nicht zugehen zu wollen.

Gleich drei Bilder von ihrem Kampf mit der Hose hat Klum gepostet. Da hilft offenbar auch jedes Baucheinziehen und Zusammenquetschen nicht. (KT/Bang)