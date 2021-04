Hugh Jackman und Laura Dern zusammen in „The Son“

Hugh Jackman und Laura Dern zusammen in "The Son"

15.04.2021 16:01 Uhr

Hugh Jackman und Laura Dern sind in Florian Zellers kommenden Film „The Son“ mit von der Partie.

Nach „The Father“ kommt nun „The Son“. Regisseur Florian Zeller hat „Variety“ zufolge für sein nächstes Projekt die Hollywood-Stars Laura Dern und Hugh Jackman ins Boot geholt. Das Drehbuch schreibt, wie bereits bei „The Father“ Christopher Hampton.

In dem Nachfolger für das mehrfach Oscar-nominierte Drama „The Father“ geht es um Peter (Jackman), dessen geschäftiges Leben mit seiner neuen Partnerin Emma und dem gemeinsamen Baby aus den Fugen gerät, als seine Ex-Frau Kate (Dern) mit ihrem Teenager-Sohn Nicholas auftaucht.

Vater steht vor einer großen Herausforderung

Der Sohn will auf eigenen Wunsch bei seinem Vater leben doch der ist unruhig, distanziert und wütend und schwänzt seit Monaten die Schule. Peter bemüht sich, ein besserer Vater zu sein, doch die neue Situation stellt die Familie vor eine große Herausforderung. Der Film ist eine Adaption eines Theaterstücks des Filmemachers und seines Co-Autors Christopher Hampton.

„The Father“, mit Sir Anthony Hopkins in der Hauptrolle des an Demenz erkrankten Patriarchen, ist bei der Oscar-Verleihung in diesem Monat für sechs Preise nominiert.

(BANG)