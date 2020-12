16.12.2020 21:45 Uhr

Ist die arme Sofia Richie etwa wieder Single?

Erst vor einigen Wochen machten Gerüchte den Umlauf, dass Sofia Richie nach ihrer langjährigen Beziehung mit Scott Disick wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Jetzt scheint sie sich sogar schon wieder getrennt zu haben.

Sofia Richies (22) neue Liebe hielt nicht lange. Während ihr Ex-Freund Scott Disick (37) ebenfalls wieder in festen Händen zu sein scheint, tauchten auch Turtelfotos von Sofia und ihrem neuen Freund auf. Jetzt soll die hübsche 21-Jährige schon wieder Single sein.

Das war ihr Neuer

Sofias angeblich neuer Freund oder inzwischen Ex-Freund ist Matthew Morton (27). Er ist Mitbegründer von „Cha Cha Matcha“. Sein Ziel war es, den Amerikanern eine Alternative zum Kaffee zu bieten. Der CEO versuchte sein Glück mit Matche zuerst in Japan, dort erkannte er schnell die Vorteile vom leckeren Tee-Getränk und brachte es in die Staaten. Seitdem ist Matthew mit seinem Matcha-Geschäft mehr als erfolgreich. Sein Vater ist übrigens der Milliardär Peter Morton (73), einer der Mitgründer des Hard Rock Cafes.

Ihre Beziehung ist abgekühlt

Das 22-jährige Model datete Matthew Morton über mehrere Wochen, aber die beiden wurden seit ihrem gemeinsamen Essen im Restaurant „Matsuhias“ in Los Angeles nicht mehr zusammen gesichtet. Seitdem wird wild spekuliert, ob zwischen den beiden alles wieder vorbei ist. Gegenüber dem Portal „E! News“ wurde berichtet, dass sich die Beziehung zwischen Sofia und Matthew stark abgekühlt habe. Es soll sich etwas zwischen ihnen verändert haben.

Waren sie überhaupt fest zusammen?

Ein Insider erklärte gegenüber dem Portal „E! News“: „Sie waren in keiner ernsten Beziehung und trafen sich nur gelegentlich, aber die Beziehung hat sich auf jeden Fall stark abgekühlt. Es ist nichts vorgefallen, aber sie sind beide einfach nicht für etwas ernsthaftes bereit.“ Klingt so, als wären Sofia und Matthew nie wirklich ein Paar gewesen. Für ihren Ex Scott Disick läuft es in der Liebe mehr als gut. Scott datet mal wieder eine blutjunge Model Promi-Tochter.

Galerie

Sofia genießt ihr Single Leben

Obwohl die beiden nun getrennte Wege gehen, sollen sich Sofia und der Cha Cha Matcha-Mitbegründer immer noch ab und zu Nachrichten schreiben. Zuvor wurde bereits darüber berichtet, dass die Beziehung zwischen den beiden Stars „nichts Ernstes“ war und sie einfach nur Spaß miteinander gehabt hätten. Ein Insider behauptete schon im Oktober: „Sofia hat Spaß beim Daten. Sie ist mit Matt ausgegangen, aber es ist nichts festes. Sie hat eine gute Zeit und genießt es einfach, derzeit Single zu sein.”

(kut/bang)