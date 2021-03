Jaden Smith: Psychedelic-Video mit Aussie-Band

Jaden Smith: Psychedelic-Video mit Aussie-Band

25.03.2021 12:46 Uhr

Jaden Smith und die australische Band The Babe Rainbow haben ihren gemeinsamen Track "Your Imagination" veröffentlicht.

Der 22-jährige Rapper und Sohn des Hollywood-Paars Will Smith und Jada Pinkett Smith soll die Musiker über Instagram kontaktiert haben, nachdem er ihre Single „Us and the Rainbow“ gehört hatte, die auf ihrem „Today“-Album von 2019 zu finden ist.

Albumauskopplung

Auf dem verträumt klingenden Song ‚Your Imagination‘ ist Jaden Smith‘ Gesang zu hören und in dem dazugehörigen Musikvideo, für das der Sänger zum Teil auch die Regie übernahm, ist der Künstler an einem Strand mit einer Gitarre zu bewundern.

„Your Imagination“ ist auf dem anstehenden vierten Studioalbum von Babe Rainbow mit von der Partie, das den Titel „Changing Colours“ trägt.

Nicht die erste Kollabo von Jaden

Die Band The Babe Rainbow – die aus den Mitgliedern Angus Dowling, Jack Crowther, Elliot O’Reilly und Miles Myjavaec besteht – schloss sich mit den Musikproduzenten Kyle Mullarky und Wayne Connelly für deren anstehende LP zusammen, die bereits an Songs von The Vines, Neil Finn und You Am I arbeiteten. Jaden hatte 2020 sein Album ‚CTV3: Cool Tape Vol. 3‘ herausgebracht, auf dem auch seine ‚Falling for You‘-Kollaboration mit seinem Kumpel Justin Bieber zu hören ist.