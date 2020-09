07.09.2020 12:00 Uhr

Jaden Smith und Sofia Richie wieder ein Paar?

Sofia Richie und Jaden Smith sollen sich bei einem Strandausflug näher gekommen sein. Geht zwischen den beiden etwa mehr?

Sofia Richie (22) hat sich erst vor Kurzem endgültig von ihrem On-Off-Freund Scott Disick getrennt. Nun sieht es ganz danach aus, als habe es zwischen ihr und ihrer Teenie-Liebe Jaden Smith (22) gefunkt. Die beiden waren bereits 2012 zusammen, als sie zarte 14 waren.

Gemeinsamer Tag am Strand

Am 2. September wurden sie zusammen mit Freunden am Strand von Malibu gesichtet. „Aber Sofia und Jaden hatten nur Augen voneinander“, berichtete ein Insider gegenüber „E! News“. „Sie schwammen zusammen im Wasser und legten ihre Arme umeinander. Sie hielten Händchen, als sie in das Wasser hineingingen und herauskamen und dann umarmten sie einander.“

Quelle: instagram.com

Auch interessant:

Heißer Flirt

Den ganzen Tag lang seien beide in bester Flirtlaune gewesen und hätten nicht aufhören können, einander anzulächeln. „Sie schienen sich sehr wohl miteinander zu fühlen“, fügte der Beobachter hinzu. Anschließend ging die Gruppe zusammen essen, bevor sie die Nacht im Haus eines Freundes verbrachten.

Galerie

Sophia Richie überglücklich

„Sofia war großartig gelaunt und hörte nie auf, zu lächeln. Sie scheint eine Menge Spaß zu haben und ist sehr glücklich.“ Wie kürzlich bekannt wurde, sei Sofias vergangener Beziehung mit Scott Disick ihr beträchtlicher Altersunterschied in die Quere gekommen.

„Er ist an einem sehr anderen Platz in seinem Leben und konzentriert sich auf einen ruhigeren Lebensstil, seine Kinder und seine Investitionsunternehmen. Und Sofia versucht mit 21 Jahren immer noch herauszufinden, was sie will“, so ein „E!“-Insider. Auch Jaden Smith ist derzeit offiziell Single.

Jaden Smith verrät nicht viel über sein Liebesleben

Allerdings wird der 22-Jährige hier und da mal knutschend mit Frauen gesichtet. Zuletzt beim Coachella-Festival im vergangenen Jahr. Zuvor war der Schauspieler rund zwei Jahre mit Odessa Adlon zusammen. Für gewöhnlich hält Jaden sein Privat- und Liebesleben aber unter Verschluss. (Bang/KT)