20.08.2020 21:25 Uhr

Jennifer Garner: Darum hat sie während Corona nicht zugenommen

Während andere während der Corona-Zeit an Kilos zugelegt haben, hat Jennifer Garner nicht zugenommen und das hat einen bestimmten Grund.

Denn auch als Fitnessstudios und Co. noch geschlossen hatten, fand die Schauspielerin einen anderen Weg, sich während des Lockdowns fit zu halten.

Das härteste Workout

Jennifer Garner enthüllte, dass sie sich während des Lockdowns mit Online-Tanzkursen mit Cardio-Training fit gehalten hat, schließlich kann man das ganz einfach von zu Hause machen.

Die 48-jährige Darstellerin hat bei dem The Limit’s HIIT und Cardio-Training mitgemacht und die Tanzkurse als das am „glücklichsten machende, härteste Workout der Woche“ bezeichnet.

Quelle: instagram.com

Auch interessant:

Über ihre Sportroutine

Über ihren Account auf Instagram enthüllte die schöne Brünette: „Jeden morgen während der Quarantäne habe ich mich mit den boshaften, wundervollen Workouts von @thelimitfit fit gehalten. @bethjnicely ist liebreizend ausgedrückt, wie sie es sagen, ein Psycho.“

Und weiter: „Wir haben fast alle Workouts von HIIT gemacht, aber teilweise werde ich zu dem coolen Kids‘ Club eingeladen und mache mit Beth und @suttonlenore für eine Stunde lang bei dem verrückten Tanzkurs mit Cardio-Training mit. […] PS. Ich mache Pausen, ich erinnere mich nicht an die Schritte, aber es ist trotzdem das am glücklichsten machende Workout der Woche. XXX.“

Quelle: instagram.com

Galerie

Noch Single?

Laut dem Promiportal „TMZ“ ist Jennifer Garner (48) wieder Single. Doch von Trübsal keine Spur. Ganz im Gegenteil: Die Ex von Ben Affleck (47) scheint nach der Trennung so richtig in Flirtlaune zu sein.

Es liegen Bilder eines Strandausflugs vor, die Garner mit einem Schauspiel-Kollegen zeigen, der auch Single ist: Bradley Cooper (45).

Quelle: instagram.com

Freundschaft oder mehr?

Beide kennen sich von den Dreharbeiten zur Serie „Alias“, die von 2001 bis 2006 im US-Fernsehen lief. Bereits damals gab es immer wieder jede Menge Gerüchte, dass zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft sei.

Bewahrheitet haben sich diese jedoch nie – bis jetzt? Immerhin sind beide inzwischen Single und wer weiß, sie wären nicht die ersten, die sich erst auf den zweiten Blick verlieben.