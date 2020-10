21.10.2020 21:20 Uhr

Jennifer Garner: Keine guten Erfahrungen mit Beziehungen im Rampenlicht

Jennifer Garner findet, dass sich Beziehungen im Scheinwerferlicht zu "sich selbst bewahrheitenden Prophezeiungen entwickeln können".

Die Schauspielerin, die sich 2015 von Ben Affleck trennte, enthüllte, dass das Stehen im Rampenlicht viel Stress mit in eine Beziehung bringen würde.

Über Beziehungen im Rampenlicht

In einem Interview im Rahmen der „Tell Me More With Kelly Corrigan“-Sendung erzähle Garner: „Ich denke, dass das etwas mit einem macht, wenn man sich in den Nachrichten sieht – und dabei ist es dann ganz egal, ob es wahr ist oder nicht. Wenn es stimmt und man anfängt, es ernst mit jemandem zu meinen und sie beginnen, zu sagen, ‚Nun, wann werden sie sich verloben?‘ Das ist das fast so, als ob man das dann einfach machen möchte, nur damit es eine Sekunde lang nicht mehr angesprochen wird. Und dann heißt es sofort, ‚Drama im Paradies.‘ Und dann wird es fast zu einer sich selbst bewahrheitenden Sache.”

Wieder Single

Jennifers Ex-Partner Ben hatte vor kurzem in den höchsten Tönen über Garner gesprochen und enthüllt, dass sein Alkoholismus dazu führte, dass die Ehe zwischen den beiden scheiterte.

Nun ist Garner Neu-Single, sie soll sich von ihrem Freund John Miller getrennt haben. Trost sucht die Schauspielerin nicht bei Ex-Mann Ben Affleck, sondern bei einem anderen Hollywood-Star.

Was geht mit Bradley Cooper?

Laut dem Promiportal „TMZ“ ist Jennifer Garner (48) wieder Single. Doch von Trübsal keine Spur. Ganz im Gegenteil: Die Ex von Ben Affleck (47) scheint nach der Trennung so richtig in Flirtlaune zu sein.

Es liegen Bilder eines Strandausflugs vor, die Garner mit einem Schauspiel-Kollegen zeigen, der auch Single ist: Bradley Cooper (45). Genau, DER Bradley Cooper. Ist er jetzt die Neubesetzung der Rolle Traummann an Jennifers Seite?